Esordio vincente per l' Italia al mondiale di calcio Under 20 Messico battuto 2-1

(Di giovedì 23 maggio 2019) Ha preso il via in Polonia la ventiduesima edizione deldi20, manifestazione da sempre capace di mettere in luce i talenti di domani. L'ha esordito con una vittoria superando i pari età delcon il risultato finale di 2-1. La nazionale allenata da mister Paolo Nicolato ha imposto fin da subito un grande ritmo passando in vantaggio già al terzo minuto grazie a una conclusione rasoterra di Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo ma reduce da un'esperienza in prestito all'Ascoli. Al 37' il pareggio messicano grazie a un colpo di testa di De La Rosa in situazione did'angolo. Al 67' il gol decisivo di Luca Ranieri, difensore del Foggia (in prestito dalla Fiorentina), abile a deviare in porta un tiro svirgolato da Luca Pellegrini. Fanno parte del girone degli azzurrini anche ...

