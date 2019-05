Eliana Michelazzo replica a Dagospia | ' Se fossi omosessuale non sarebbe un problema'

Pamela Prati - la bomba di Dagospia su Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo : «Sono state fidanzate per anni» : A pochi minuti dalla confessione fiume di Eliana Michelezzo in diretta a Live non è la D’Urso, Dagospia lancia una bomba e fa una rivelazione choc su Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo. Il sito è stato il primo a non vederci chiaro e a indagare sul matrimonio mai celebrato tra Pamela Prati e Mark Caltagirone. Eliana Michelazzo ha ammesso tutto: «Mark Caltagirone non esiste … Ho denunciato Pamela Perricciolo» in diretta a Live ...

Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo - bomba Dagospia : "Sono lesbiche - ricattavano i vip" : Ore di fuoco per il trio Pamela Prati, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo. Ospite di Live Non è la D'Urso la Michelazzo ha dichiarato di aver interrotto qualsiasi rapporto lavorativo con l'agenzia di Pamela Prati e di aver denunciato l'ex socia che l'avrebbe "plagiata": "Ho denunciato Pamela Per

Barbara d’Urso regina del prime time con il caso Pamela Prati : la confessione di Eliana Michelazzo spacca il pubblico : Signori e signore questo è il nuovo confine del trash. Siamo ormai andati ben oltre urletti e liti studiate ad hoc per conquistare il pubblico o i meme sui social, Barbara d'Urso sarà anche la regina del prime time di Canale 5 ma il caso Pamela Prati è ormai passato oltre. Da barzelletta a caso di questo inizio 2019, il presunto matrimonio con il finto Mark Caltagirone indigna adesso il pubblico che, stanco di ridere di questi racconti al limite ...

Pamela Perricciolo/ Eliana Michelazzo : 'L'acido? Lei piangeva - è una grande attrice' : Pamela Perricciolo al centro dell'intervista rilasciata da Eliana Michelazzo. A Live - Non è la D'Urso la verità su Simone Coppi e Mark Caltagirone.

Dagospia lancia la bomba : “Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo sono lesbiche - sono state insieme per anni - vivono insieme e hanno gestito i finti profili per ricattare star - starlette e politici. Simone Coppi nacque per coprire la bruciante sconfitta a Uomini e Donne e l’amore saffico” : Eliana Michelazzo, Pamela Perricciolo Dagospia ci va giù pesante e spara la bomba. Nei minuti successivi alla puntata di Live – Non è la D’Urso in cui Eliana Michelazzo (ex agente di Pamela Prati) ha vuotato il sacco sul caso Mark Caltagirone ed ha annunciato di aver denunciato la sua ex socia Pamela Perricciolo, il sito di Roberto D’Agostino si è lanciato in uno sfogo contro le due Donne protagoniste, assieme alla showgirl ...

Barbara d’Urso fidanzata a sua insaputa : la rivelazione di Eliana Michelazzo a Live : Live – Non è la d’Urso, Eliana Michelazzo si sfoga: spunta anche il presunto fidanzato di Barbara Stasera a Live – Non è la d’Urso ampio spazio è stato dato ad Eliana Michelazzo. L’agente di Pamela Prati, prima che il matrimonio saltato di quest’ultima diventasse un caso nazionale, ha per la prima volta raccontato la […] L'articolo Barbara d’Urso fidanzata a sua insaputa: la rivelazione di Eliana ...

Eliana Michelazzo a Barbara D’Urso : «Il mio finto marito mi ha detto che eri fidanzata con suo cugino» : Eliana Michelazzo “Anche io ho avuto un Mark Caltagirone che si chiama Coppi“. Con queste parole Barbara D’Urso, nel corso della settima diretta di Grande Fratello 2019, aveva fatto sapere al suo pubblico di essere, in qualche modo, coinvolta nella vicenda legata alle false nozze – fino a prova contraria – tra Pamela Prati e Mark Caltagirone. Il mistero è stato sciolto nella puntata odierna di Live – Non è la ...

Live Non è la D'Urso - Eliana Michelazzo : "Ho denunciato Pamela Perricciolo". Ecco perché : Dopo l'intervista registrata qualche giorno fa, Eliana Michelazzo è stata ospite di Live Non è la D'Urso, nella puntata di mercoledì 22 maggio 2019. L'ex agente di Pamela Prati ha avuto un faccia a faccia con la conduttrice, Barbara D'Urso, intenzionata a chiarire i dubbi sulla questione delle nozze tra Pamela Prati e Mark Caltagirone (e, sopratutto, sull'esistenza di quest'ultimo).La prima domanda di Barbara:" Come è possibile avere ...

Eliana Michelazzo/ "Simone Coppi? Mi sono sentita sposata - anche se non lo ero' : Eliana Michelazzo , tutta la verità a Live Non è la D'Urso sul finto marito Simone Coppi: 'Ho capito che mi sono innamorata di una persona che non c'è'