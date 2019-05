Eliana Michelazzo | confessione fiume sui social | UeD | poi il baratro

Pamela Perricciolo ricoverata d'urgenza per abuso di farmaci : Eliana Michelazzo corre al suo capezzale : Dopo l'intervista di Eliana Michelazzo, Pamela Perricciolo ha un crollo ed è ricoverata per abuso di farmaci.

Dagospia ecco cosa dice su Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo : L’ex mananger di Pamela Prati Eliana Michelezzo è stata ospite nella puntata di “Live non è la D’Urso” ha voluto raccontare la sua verità. Roberto D’Agostino, dal suo sito Dagospia che è stato il primo a non vederci chiaro e a indagare sul matrimonio mai celebrato tra Pamela Prati e Mark Caltagirone sbotta e fa rivelazioni choc su Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo. Eliana Michelazzo ha ammesso tutto: «Mark Caltagirone non ...

Dagospia svela che Pamela Perricciolo e Eliana Michelazzo sarebbero lesbiche : Il sito Dagospia, al termine di 'Live non è la D'Urso', trasmissione andata in onda ieri sera su Canale 5, ha pubblicato una notizia che smonterebbe l'intervista rilasciata in diretta nel salotto di Barbara D'Urso da Eliana Michelazzo, ex agente di Pamela Prati. Dagospia ha rivelato che la Michelazzo e Pamela Perricciolo da anni vivrebbero una relazione omosessuale nascosta e in comune accordo, le due avrebbero gestito in rete molti profili ...

L'intervista a Eliana Michelazzo : le accese reazioni dopo la puntata - dalla Mennoia a Karina Cascella : Commenti al veleno da parte di molti vip sulle dichiarazioni della manager romana rilasciate ieri a 'Live - Non è La D'Urso'.

Pamela Prati - Tina Cipollari e la lettera di minacce : «Attacca Eliana Michelazzo e ti succederanno cose brutte» : Pamela Prati, il giallo continua. Su Leggo.it le ultime novità. Dopo la confessione-verità (?) di Eliana Michelazzo a Live - Non è la D'Urso, continuano a uscire nuovi colpi...

Eliana Michelazzo : «Non sono lesbica». Pamela Prati sarà a Verissimo : Eliana Michelazzo “Rispetto il mondo gay. Se lo fossi non sarebbe stato un problema“. A parlare è Eliana Michelazzo, l’ormai ex agente di Pamela Prati. Al fine di mettere a tacere lo scoop lanciato qualche ora fa da Dagospia, la manager ha scelto il suo account Instagram per negare di avere intrattenuto, per diverso tempo, una relazione di natura saffica con Pamela Perricciolo, la sua socia nella Aicos Management. Con un ...

Pamela Prati - Valerio Merola : "Eliana Michelazzo è la mente di questa macchinazione". Terremoto a Mattino 5 : Accusa pesantemente Eliana Michelazzo in diretta da Federica Panicucci a Mattino 5 Valerio Merola. Secondo l'opinionista è lei la mente dietro questa farsa del matrimonio di Pamela Prati: "È evidente che la macchinazione l'abbia organizzata lei e anche ciò che ha raccontato su di lei, la mette al

Eliana Michelazzo replica all'accusa di essere fidanzata con Pamela : 'Coscienza a posto' : Subito dopo la puntata di ieri di "Live-Non è la D'Urso", Dagospia ha pubblicato una nuova, sorprendente indiscrezione sul conto di Eliana Michelazzo. Giuseppe Candela, infatti, ha rivelato che l'agente romana sarebbe omosessuale e che avrebbe avuto anche una relazione saffica con la collega Pamela Perricciolo. Secondo il giornalista, le due donne avrebbero messo in scena la storia dei presunti e finti mariti e fidanzati solo per celare il loro ...

Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo : dichiarazioni choc - le rivelazioni di Federica Benincà " non è gossip" : Vengono svelati nuovi altarini riguardo al giallo del gossip dell'anno. Dopo i comunicati stampa dei legali di Pamela Prati e di Eliana Michelazzo, che le dichiarano fuori dalla Aicos Management, arriva a fare chiarezza sulla questione Federica Benincà, ex corteggiatrice di Uomini & Donne che ospite

Caso Prati - “Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo sono lesbiche e vivono insieme da anni. Pamela (Prati) è piena di debiti da Bingo” : Elezioni Europee 2019 | Di F. Q.. Europee, un sito per trovare i candidati gay friendly: vincono Pd e Sinistra La vera notizia arriva alla fine di Live-Non è la D’Urso quando il sito Dagospia, che ha svelato il Caso Prati-Caltagirone, con un flash comunica quanto segue: “Non ce la facciamo più a sentire le boiate di Eliana Michelazzo, il trio ha perso ogni diritto ...