Ecco anche il Samsung Galaxy Fit | il grande assente che mancava

Exor - sponsor e finanziamenti dalle banche - Ecco come la Juve può ingaggiare Guardiola : Ha sbancato oggi la notizia dell’agenzia di stampa Agi di Guardiola alla Juve, ma l’ingaggio del nuovo allenatore, con un contratto di 24 milioni, comporterebbe una spesa non indifferente per la Juventus e da più parti ci si chiede se la società possa permetterselo. Abbiamo chiesto l’opinione a riguardo a Vincenzo Imperatore, consulente aziendale, napolista e scrittore di alcuni saggi-inchiesta in cui sono svelati i segreti, le strategie e gli ...

Exor - sponsor e finanziamenti dalla banche - Ecco come la Juve può ingaggiare Guardiola : Ha sbancato oggi la notizia dell’agenzia di stampa Agi di Guardiola alla Juve, ma l’ingaggio del nuovo allenatore, con un contratto di 24 milioni, comporterebbe una spesa non indifferente per la Juventus e da più parti ci si chiede se la società possa permetterselo. Abbiamo chiesto l’opinione a riguardo a Vincenzo Imperatore, consulente aziendale, napolista e scrittore di alcuni saggi-inchiesta in cui sono svelati i segreti, le strategie e gli ...

Formula 1 - Vettel pronto per il Gp di Monaco : “qui non c’è spazio per gli errori. Lauda? Ecco cosa mi mancherà” : Il pilota della Ferrari ha espresso le proprie sensazioni in vista del Gp di Monaco, sesto appuntamento stagionale Inizia oggi il lungo week-end del Gran Premio di Monaco, oggi si terrà l’inusuale conferenza stampa che precede le prime due sessioni di prove libere in programma di giovedì. Venerdì poi il giorno di riposo, prima di qualifiche e gara previste per sabato e domenica. photo4/Lapresse Il circus si avvicina a questo ...

Marco Mengoni sarà in tour anche il prossimo inverno : Ecco le date! : Yessa <3 The post Marco Mengoni sarà in tour anche il prossimo inverno: ecco le date! appeared first on News Mtv Italia.

Dodi Battaglia di nome e di fatto. «Ecco perché continuo il tour anche senza i Pooh. Ho sofferto per Fogli. Mi manca tanto Faletti» : Dodi Battaglia l?irriducibile, l?unico dei Pooh che da due anni continua a riempire le piazze proseguendo la sua carriera da solista. È partito con il tour estivo il 26 aprile in...

Ecco tante nuove funzioni in arrivo nell’app Fotocamera Nokia : c’è anche la Modalità notte : La Fotocamera degli smartphone Nokia è stata aggiornata alla versione 95.9.0100.03 di recente con alcune novità nascoste molto interessanti, che sicuramente piaceranno ai suoi utilizzatori. L'articolo Ecco tante nuove funzioni in arrivo nell’app Fotocamera Nokia: c’è anche la Modalità notte proviene da TuttoAndroid.

I Coma_Cose saranno in tour anche in estate : Ecco dove potrai vederli : Si parte tra poco The post I Coma_Cose saranno in tour anche in estate: ecco dove potrai vederli appeared first on News Mtv Italia.

OnePlus cambia musica. Ecco il 7 Pro - ultra potente ma anche costoso : La startup cinese, nota per i suoi telefoni curati in ogni dettaglio e per il rapporto fra qualità e prezzo, presenta il suo modello più evoluto. Schermo record e fotocamera per i selfie che esce dalla scocca solo quando serve. In vendita dal 21 maggio a partire da 709 euro

OnePlus cambia musica. Ecco il 7 Pro - ultra potente ma anche costoso : La startup cinese, nota per i suoi telefoni curati in ogni dettaglio e per il rapporto fra qualità e prezzo molto vantaggioso, presenta il suo modello più evoluto. Schermo record e fotocamera per i selfie che esce dalla scocca solo quando serve

Sindrome dell’occhio sEcco anche al San Giovanni Bosco il mese della Prevenzione e Diagnosi : Ha preso il via anche all’Ospedale San Giovanni Bosco il mese della Prevenzione e Diagnosi della Sindrome dell’occhio secco, promosso dal Centro Italiano Occhio secco (CIOS), in collaborazione con la Clinica Oculistica dell’Università dell’Insubria di Varese, sotto il patrocinio del Ministero della Salute, della Regione Lombardia, del Comune di Milano e della Società Italiana di Oftalmologia (SOI). Si tratta di una patologia che ...

“È solo stanchezza”. Ma quando torna dal viaggio di nozze Ecco la verità : terribile : Julia Cullen aveva tutta la vita davanti. Aveva da poco raggiunto il suo sogno e mille ancora nel cassetto. Sogni che però Julia Cullen potrebbe non vedere mai. Quella che credeva essere solo un po’ di stanchezza di ritorno dal viaggio di nozze si è rivelata il primo sintomo di un male che l’avrebbe ridotta in poco tempo in fin di vita. Julia Cullen, infermiera di 26 anni di Hartlepool, nella contea di Durham, Inghilterra, ha così ...

Formula 1 – Ferrari in difficoltà anche in Spagna - Camilleri sEcco : “soluzione? Non so quando la troveremo” : Le parole di Louis Camilleri dopo la debacle Ferrari al Gp di Spagna: il ceo del Cavallino non demorde Il Gp di Spagna non ha regalato il risultato sperato ai Ferraristi: Vettel e Leclerc non sono riusciti a fare meglio rispettivamente del quarto e quinto tempo in gara al Montmelò, mentre la Mercedes ha festeggiato la sua quinta doppietta consecutiva, con Hamilton trionfante, seguito da Bottas e Verstappen. Mattia Binotto, al termine della ...

Bangla - Ecco perché ci siamo innamorati di questo film (e c’entra anche un po’ Woody Allen) : 50% Bangladesh, 50% italiano, 100% Torpigna. Phaim Bhuiyan è un 22enne romano, immigrato di seconda generazione, che sa fare il regista cinematografico meglio di centinaia di “colleghi” italiani da quattro generazioni. Nessuna polemica politica, ma tanto cinema divertente e spassoso. Così se melting pot deve essere, melting pot sia proprio come Bangla. Già perché il film diretto da Bhuiyan – in sala grazie a Fandango il 16 maggio – è una ...

“Il grande inganno di Internet” : Ecco come difendersi dalle bufale (anche da quelle dei politici) : Disinformatori online, siti di bufale, meme creati ad hoc per confondere per questioni di marketing. Incluso quello politico. Nelle bufale in rete siamo cascati in tanti, ma non è solo colpa nostra. dalle interviste tagliate ad arte ai fotomontaggi, dai codici nascosti ai furti di profilo, fino alle vere e proprie catene di siti create apposta per diffondere disinformazione e lucrare sui nostri peggiori impulsi, gli inganni che riempiono la Rete ...