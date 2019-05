È morta a 95 anni la scrittrice Judith Kerr

Bimba di due anni morta folgorata : ha messo in bocca un caricabatterie ancora attaccato alla presa di corrente : Attualità Francesco Chiofalo: “Dopo l’operazione al cervello ho perso la sensibilità alla gamba destra e anche la vista continua a calare” di F. Q. Ha messo in bocca un caricabatterie ancora attaccato alla corrente elettrica e per lei non c’è stato più niente da fare. E’ morta così una Bimba di due anni, a causa ...

Zoey - morta a 3 anni intrappolata nell’auto in fiamme del papà : l’uomo accusato di omicidio : Il 5 maggio scorso a New York una bambina di 3 anni è morta nell’auto in fiamme del padre, il 39enne Martin Pereira. l’uomo, che è ancora ricoverato in ospedale per le gravi ustioni riportate nella tragedia, è stato accusato di omicidio: avrebbe ucciso la figlia forse per vendetta nei confronti dell'ex compagna.

Germania - autobus Flixbus si rovescia vicino Lipsia : morta donna italiana di 63 anni : Un terribile incidente stradale si è verificato domenica pomeriggio in Germania, sulla A9, precisamente nei pressi di Bad Dürrenberg, località non lontana da Lipsia. Per cause ancora in corso di accertamento (forse un colpo di sonno dell'autista), un autobus della nota compagnia low-cost Flixbus si è improvvisamente rovesciato sulla carreggiata. L'incidente ha causato diversi feriti, e purtroppo una nostra connazionale di 63 anni, Cristina ...

Flixbus - pullman si rovescia a Monaco : morta italiana di 63 anni - feriti i figli : Un'italiana di 63 anni, Cristina Pavanelli, di Baselga del Bondone (Trento), è morta in un incidente avvenuto in Germania sull'autostrada A9, presso Lipsia. La donna era a bordo di un...

Verdellino. Caduta dal quarto piano in corso Asia : morta bimba di 9 anni : Drammatico incidente a Verdellino nel Bergamasco. Una bambina di 9 anni è Caduta dal quarto piano di un condominio al

Ragazza di 19 anni attirata in una trappola mortale : la strangolano e le prendo in bambino che portava in grembo : L'hanno attirata nella sua casa e l'hanno distratta mostrandole un album di fotografie prima di strangolarla e prelevarle il bambino che portava ancora in grembo. La storia dell'orrore arriva da ...

Ashley Massaro morta - wrestling in lutto : modella e star della WWE - aveva 39 anni : Il mondo del wrestling è in lutto: Ashley Massaro, modella ed ex star della WWE, è morta ieri a 39 anni. Lascia una figlia di 18 anni di nome Alexis. Come riportato da The Blast, il Suffolk Country Medical Examiner di New York ha rivelato che la donna è stata soccorsa poco prima delle 6.00 nella sua abitazione di Smithtown ed è stata trasportata in un ospedale locale dove però è tragicamente morta. La Massaro è stata nella Wwe tra il 2005 e il ...

Regno Unito. Dramma in autostrada mentre vanno al mare : morta bimba di 4 anni - madre paralizzata : Tragedia autostradale in Gran Bretagna: la vettura guidata dal papà di Darcy-May avrebbe effettuato una inversione a U dopo che l'uomo si era accorta di aver sbagliato strada. In quel momento è stata presa in pieno da una altra vettura. Nell’impatto la bimba di 4 anni ha perso la vita, mentre la mamma è rimasta paralizzata. Ferito gravemente anche il padre.Continua a leggere

morta Doris Day - la fidanzata d'America : l'attrice aveva 97 anni : Doris Day è Morta a 97 anni: l'attrice era la fidanzata d'America. La star si è spenta nella sua villa a Carmel, in California, circondata da amici e familiari. Fra gli anni 50...

È morta Doris Day - la grande star di Hollywood aveva 97 anni : Doris Day è morta. L'ultima grande diva dell'olimpo Hollywoodiano degli anni '50 e '60 si è spenta nella sua casa di Carmel Valley, in California, all'età di 97 anni. Considerata a buona ragione quale una delle più grandi stelle del cinema di ogni tempo, l'artista per la sua età era in buone condizioni di salute, ma una grave forma di polmonite ha minato le sue difese fino a comprometterne irrimediabilmente lo stato fisico. Protettrice degli ...

