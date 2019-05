‘Droga spacciata per cultura’ | FdI davanti Feltrinelli contro cannabis

romadailynews

(Di giovedì 23 maggio 2019) Roma – “Drogaper cultura” e’ il titolo del flash mob organizzato da Fratelli d’Italia che si terra’ oggi, giovedi’ 23 maggio alle ore 15.30,alla libreria-Galleria Alberto Sordi in piazza Colonna. La manifestazione e’ organizzata per protestarel’iniziativa di, Mondadori e IBS che vuole omaggiare con un grammo dilight coloro che acquisteranno dei libri della collana ‘Read&Weed – Grandi Autori in erba’ pubblicati dalla casa editrice Plantasia. Al flash mob parteciperanno i parlamentari di Fratelli d’Italia tra i quali il capogruppo alla Camera Francesco Lollobrigida e i deputati Maria Teresa Bellucci, capogruppo in commissione Affari sociali e responsabile del dipartimento dipendenze di FDI e Federico Mollicone, capogruppo in commissione Cultura. ...

