Drive Up - Sabato 25 maggio non perdete la settima puntata!

Drive Up - Sabato 18 non perdete la sesta puntata! : Sul tracciato off-road di Vairano cè una nuova prova: il circuito Drive Up. Un percorso che comprende trial, salite e passaggi su fondi a scarsa aderenza. Così, per la sesta puntata della trasmissione realizzata da Mediaset in collaborazione con la nostra rivista si cambia set, passando dallasfalto dellhandling alla pista di fuoristrada. Lappuntamento, invece, resta fisso: Sabato, alle 13.50, su Italia 1. Fango e polvere. Per la prova di ...

Drive Up - Sabato 11 maggio non perdete la quinta puntata! : Una spider bella e possibile, una off-road dura e pura e una sportiva inglese di grande charme. Il menù è ricco come sempre nel quinto appuntamento di Drive Up, la trasmissione tv realizzata da Mediaset in collaborazione con Quattroruote, in programma Sabato 11 maggio alle 13.50, su Italia 1. Ballando sotto la pioggia. Continuano le prove di abilità in pista e cresce la competizione tra le ospiti che sinfilano tuta e casco e vogliono ottenere il ...

Drive Up - Sabato 4 maggio non perdete la quarta puntata! : Prendete una BMW Z4. La M40, la versione più cattiva che cè. Mettetela in pista e aggiungete un DJ Ringo scatenato e una Juliana Moreira in vena di sgommate. Mescolate il tutto con una bella dose di divertimento e un pizzico di sfida: ecco servito il piatto forte della quarta puntata di Drive Up, la trasmissione tv realizzata da Mediaset in collaborazione con la nostra testata, in programma Sabato 4 maggio alle 13.50 su Italia 1. Tra i cordoli a ...

Drive Up - Sabato 27 non perdete la terza puntata! : Unauto Doctor Jeckyll e Mr Hyde, una scoperta british e una domenica molto particolare. Sono solo alcuni degli ingredienti della terza puntata di Drive Up, la trasmissione realizzata da Mediaset in collaborazione con Quattroruote, in programma Sabato 27 aprile alle 13.50 su Italia 1. Mega prova in pista. Partiamo da Vairano, dove abbiamo due protagoniste ad alto tasso di adrenalina. L'auto scelta per il test in pista, innanzitutto. la ...

Drive Up - Sabato 20 la seconda puntata! : Drive Up torna a casa, sulla pista di Vairano. Dopo la trasferta romana della prima puntata, trasmessa in diretta dallePrix di Formula E, il team della trasmissione televisiva realizzata da Mediaset in collaborazione con la nostra testata rientra alla base. Sabato 20 aprile lappuntamento è come sempre su Italia 1, alle 13.50, per 30 minuti tutti dedicati alla passione per i motori.Un classico. Per inaugurare il nuovo ciclo di prove a Vairano ...

Drive Up - Sabato 13 aprile si riaccendono i motori - VIDEO : Una valanga di cavalli (termici, ma anche elettrici), location mozzafiato, avventure sulle strade più belle per raccontarvi le vetture più emozionanti e le novità più interessanti del mondo dellauto: dopo il successo della prima edizione torna Drive Up, la trasmissione televisiva realizzata da Mediaset in collaborazione con Quattroruote. Dal 13 aprile e fino a giugno, ogni Sabato lappuntamento è alle 13.50 su Italia 1 per trenta minuti dedicati ...