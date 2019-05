Donna controllore di 33 anni girava video hard con i passeggeri senza biglietto

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2019) Attualità Cannes 2019, Brad Pitt e Leonardo di Caprio a sorpresa omaggiano Luke Perry di F. Q. La divisa (o meglio, il dresscode), era quella. Certo: il frustino, in teoria, non sarebbe in dotazione. Ma lei lo portava sempre in borsa, insieme agli attrezzi ufficiali del suo mestiere. E se scopriva un disonesto lo puniva a modo suo. In Germania un’avvenentedi 33, Teresa W, è stata licenziata in tronco per aver giratoporno con idei treni su cui prestava servizio. La sua tecnica era sempre la stessa. Come riporta il Daily Mail, se beccava qualcuno, lo ricattava: “Vuoi che non ti faccia la multa? Allora ubbidisci ai miei ordini”. E così le sue “vittime” erano costrette a intrattenersi con lei nelle carrozze vuote, tra una ...

VioleMore : Controllore donna girava filmati hard sui treni con i passeggeri senza biglietto: licenziata - infoitestero : Video a luci rosse, un controllore donna intratteneva rapporti intimi con passeggeri trovati senza biglietto - battistini_ale : Mattia Fiore a te ste fortune non te capitano mai ahaha -