DIETRO LE QUINTE Le manovre | europee | per far cadere i governi scomodi

DIETRO LE QUINTE/ La conta per decidere il destino di Lega e Governo : Dopo il Consiglio dei ministri di ieri si attende solo l'esito delle europee, che sembra essere molto importante per Matteo Salvini

"Eurovision" - Mahmood DIETRO le quinte : "Emozionato - ho paura..." - : Serena Granato Mahmood continua a far parlare di sé, dopo la sua partecipazione all'Eurofestival, per via di alcuni esilaranti video trapelati dal backstage del "Grand Final" dell'evento Reduce dalla sua vittoria conseguita al Festival di Sanremo 2019, Mahmood è tornato sulla cresta dell'onda per essersi classificato secondo all'Eurovision Song Contest, l'evento musicale tenutosi lo scorso sabato 18 maggio a Tel Aviv, in Israele. Il ...

Lo spacco è profondissimo! Wanda Nara mostra gli slip DIETRO le quinte di Tiki Taka : "Incidente" hot in camerino per Wanda Nara, che mentre si riprende per una storia Instagram apre troppo l'abito... Un lungo abito nero di Elisabetta Franchi con un profondo spacco: è stata questa la mise scelta da Wanda Nara per la puntata di ieri di Tiki Taka. Mentre la moglie di icardi mostrava l'abito su Instagram ha però aperto troppo la gonna, mostrando gli slip.

Salvini come Don Matteo - Franco Bechis incrocia il ministro DIETRO le quinte di La7 e crea la parodia : “Miracolo!” : Il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha partecipato alla trasmissione di La7 Coffee Break e dietro le quinte ha incrociato Franco Bechis, ospite di Omnibus. Il giornalista ha così colto l’occasione per girare una divertente parodia, montata poi sulle note dell’Hallelujah di Handel. “Uscendo da Omnibus ho avuto una visione mistica, sì proprio lui, don Matteo, il profeta del rosario e cuore immacolato” Il video è ...

Salvini come Don Matteo - Franco Bechis incorcia il ministro DIETRO le quinte di La7 e crea la parodia : “Miracolo!” : Il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha partecipato alla trasmissione di La7 Coffee Break e dietro le quinte ha incrociato Franco Bechis, ospite di Omnibus. Il giornalista ha così colto l’occasione per girare una divertente parodia, montata poi sulle note dell’Hallelujah di Handel. “Uscendo da Omnibus ho avuto una visione mistica, sì proprio lui, don Matteo, il profeta del rosario e cuore immacolato” Il video è ...

Tish incontra Stash dopo Amici : il gesto speciale DIETRO le quinte (Foto) : Tish dopo Amici 2019: l’incontro con Stash dei The Kolors Tra Tish e Stash di Amici 18 è nato un bellissimo rapporto e una profonda stima reciproca li unisce. Il frontman dei The Kolors ha infatti curato i brani del primo album della cantante. dopo la sua eliminazione, Stash è stato una delle prime persone […] L'articolo Tish incontra Stash dopo Amici: il gesto speciale dietro le quinte (Foto) proviene da Gossip e Tv.

Eurovision - Mahmood canta sul palco e nel DIETRO le quinte gli altri cantanti si scatenano sul ritornello : “Soldi - soldi” : Sul palco si sta esibendo Mahmood, che affronta il ritornello, ormai famoso anche in Europa, della canzone che gli ha regalato la vittoria al Festival di Sanremo, Soldi. E i suoi colleghi, cioè gli altri artisti presenti all’Eurovision Song Contest di Tel Aviv, si scatenano, ballando e cantando la parte più celebre del brano. Mahmood, alla fine, è arrivato secondo. Musica ...

DIETRO LE QUINTE/ Berlusconi prepara un fronte anti-Lega con Pd - Draghi e M5s : Berlusconi ha candidato Draghi. Non alla guida di un governo tecnico, ma alla testa di una nuova "cosa" politica pro-Europa e contro la Lega

DIETRO LE QUINTE/ Sapelli : gli Usa si preparano a mandare a casa il governo : L'Italia va alle elezioni europee con gli Usa che, in guerra contro la Cina, sono ancora indecisi sul da farsi riguardo il governo Conte

Pamela Prati spintona un cameramen DIETRO le quinte di Live - mentre Eliana sviene : Dopo la messa in onda di mercoledì sera di Live, non è la D'Urso, si stanno diffondendo delle indiscrezioni che stanno lasciando davvero senza parole. Pamela Prati sarebbe dovuta essere l'ospite d'onore della serata. La showgirl, però, ha preferito dare luogo ad uno dei suoi, ormai soliti, siparietti scappando dallo studio. Nel corso dell'intervista con Barbara D'Urso, infatti, la Prati ha improvvisamente lasciato la sua postazione, per poi ...

FCA What’s Behind : ricerca e sviluppo DIETRO le quinte : Raggiungere gli elevati standard di qualità, sicurezza, affidabilità e comfort che caratterizzano ogni automobile del Gruppo FCA richiede un incessante lavoro che spesso rimane dietro le quinte: FCA What’s Behind è il videoprogetto che ne svela i dettagli. Mettersi al volante della propria autovettura del Gruppo FCA è diventato un gesto che fa parte delle […] L'articolo FCA What’s Behind: ricerca e sviluppo dietro le quinte sembra ...

«Beverly Hills 90210» : DIETRO le quinte si litiga (di nuovo). E arriva un nuovo showrunner : Che fine hanno fatto i ragazzi di Beverly Hills 90210?Che fine hanno fatto i ragazzi di Beverly Hills 90210?Che fine hanno fatto i ragazzi di Beverly Hills 90210?Che fine hanno fatto i ragazzi di Beverly Hills 90210?Che fine hanno fatto i ragazzi di Beverly Hills 90210?Che fine hanno fatto i ragazzi di Beverly Hills 90210?Che fine hanno fatto i ragazzi di Beverly Hills 90210?Che fine hanno fatto i ragazzi di Beverly Hills 90210?È il rovescio ...

DIETRO LE QUINTE/ Le mosse di Salvini per fermare la patrimoniale di M5s : Matteo Salvini sta cercando di far cadere il Governo senza prendersene la colpa, mentre aumenta il rischio di una patrimoniale

Beverly Hills revival - i fan lo aspettano ma DIETRO le quinte già si litiga (e gli sceneggiatori cambiano) : Non sono bastati 19 anni per stemperare tutti gli animi. E mentre i fan di tutto il mondo si riversano in massa sulle prime informazioni e sulle prime immagini pubblicate, dietro le quinte dello show già si litiga. Evidentemente il presentimento di essere seduti su una gallina dalle uova d'oro scatena gli entusiasmi.Partiamo dalle note più lieti: il teaser promo di BH90210, che trovate anche in apertura, in cui i protagonisti Jason ...