Di Maio su Virginia Saba | “Sono innamorato! Le nozze? Vedremo…”

Di Maio : "Virginia? Siamo nella fase luna di miele. Non conviviamo - ma quando possiamo dormiamo insieme" : “Stiamo insieme da qualche mese e Siamo ancora nella fase di luna di miele. Sono molto innamorato”. Da qualche mese Di Maio ha reso pubblica la sua relazione con Virginia Saba. Il vice premier è tornato a parlare del loro rapporto nel corso del programma “Stasera Italia”, in onda su Retequattro.“Non conviviamo, ma quando posSiamo stiamo insieme a casa”, ha raccontato, “Almeno la notte ...

Di Maio : "Sono molto innamorato. Io e Virginia ci vediamo sempre e dormiamo insieme" : La love story prosegue a gonfie vele. Così almeno dice Luigi Di Maio che a Stasera Italia aggiorna il pubblico sulla sua relazione con Virginia Saba.“Una critica che mi fa? Che non ci sono mai”, scherza il vicepremier. “Stiamo insieme da qualche mese, sono molto innamorato, siamo ancora nella fase della luna di miele in cui non si muovono critiche”.prosegui la letturaDi Maio: "Sono molto innamorato. Io e Virginia ci vediamo sempre e ...

Carlo Calenda ospite di Leggo : «Salvini e Di Maio non lavorano - Virginia Raggi si deve dimettere - alle Europee il Pd deve puntare almeno al 25%» : Carlo Calenda ospite nella redazione di Leggo per il forum in vista delle Elezioni Europee. L'ex ministro dello Sviluppo Economico nell'ultimo governo Renzi e successivamente in quello...

Di Maio avverte : “Il governo va in crisi per me solo su corruzione” e poi risponde alle accuse di Salvini fatte Virginia Raggi : Di Maio risponde a Salvini che tira in ballo per il caso Siri la sindaca di Roma e sottolinea come secondo il M5S il governo andrebbe in crisi solo sulla corruzione Siri: il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha deciso la revoca del sottosegretario leghista, indagato dalla procura di Roma per corruzione. Il decreto di revoca è stato … Continue reading Di Maio avverte: “Il governo va in crisi per me solo su corruzione” e ...

Casal Bruciato - l'autogol di Virginia Raggi : blitz dai rom - ma Di Maio la boccia : Nemmeno il tempo di godersi la defenestrazione di Armando Siri che Luigi Di Maio inizia a storcere la bocca. E passare dal sorriso alla rabbia è questione di attimi. Gli raccontano, infatti,...

Luigi Di Maio e Virginia Raggi - retroscena : "Rom e romani" - pazzesca faida grillina - capetto fuori controllo : La visita della sindaca di Roma Virginia Raggi alla famiglia rom sotto assedio a Casal Bruciato ha fatto letteralmente saltare i nervi al vicepremier grililno Luigi Di Maio. Secondo un retroscena dell'Adnkronos, il leader del M5s si sarebbe sfogato contro la Raggi per la mossa azzardata in solidarie

Luigi Di Maio scarica Virginia Raggi - troppi guai a Roma : la frase con cui la umilia : Mercoledì, l'ultimo attacco di Matteo Salvini a Virginia Raggi, bollata ancora una volta come un'incapace. A stretto giro di posta la timida risposta di Luigi Di Maio: "Come commento il nuovo attacco di Salvini alla Raggi? Mi ha stancato questa lite permanente tra un membro del governo e il sindaco

Matteo Salvini - nuova bordata contro Virginia Raggi. Luigi Di Maio vacilla : "Sono stanco" : No, la notte non ha portato la tregua. Dopo le bordate e gli scontri furibondi in Consiglio dei Ministri, Matteo Salvini e Luigi Di Maio continuano a massacrarsi anche il mattino successivo. Le posizioni? Sempre le stelle: il leghista che smonta il salva-Roma (dopo averlo stralciato) e il grillino c

Virginia Raggi dichiara la totale fiducia in Di Maio per i fondi su Roma (VIDEO) : Virginia Raggi e la fiducia su Luigi Di Maio ‘L’ex ministro Carlo Calenda aveva voluto in qualche modo far entrare all’interno del perimetro Mise questo progetto di Fabbrica Roma e noi abbiamo chiaramente accettato, perché come abbiamo sempre detto, il dialogo interistituzionale è il miglior modo per far funzionare le cose. Lì le cose non … Continue reading Virginia Raggi dichiara la totale fiducia in Di Maio per i fondi ...