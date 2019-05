Di Maio: "Più lavoro e meno stronzate"

PaoloGentiloni : #Istat #Ocse Tutte le previsioni confermano che la crescita dell’economia si è fermata. Ma occhio alla crescita del… - Linkiesta : La più grande truffa del Governo? La rottura studiata a tavolino tra #Lega e #M5S per evitare di mettere mano alla… - NicolaPorro : Tutti contro Salvini a partire da Di Maio. Giustizia, improvvisamente siamo diventati il Paese più corrotto del mon… -

L'abuso d'ufficio "è un reato in cui cade spesso chi amministra,è vero,ma se un sindaco agisce onestamente, non ha nulla da temere". Così il vicepremier Disulla proposta di Salvini di abolire il reato. "Non si sistemano le cose togliendo un reato.Il prossimo passo quale sarà? Togliere il reato di corruzione per evitare di far dimettere un sottosegretario? E' forse un modo per chiedere il voto ai condannati? Per noi il governo va avanti, ma a un patto: più!", conclude Di.(Di giovedì 23 maggio 2019)