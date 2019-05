Di Maio | «Lega vuole sfiduciare Conte» Campagna elettorale al rush finale tra i veleni

Governo - Di Maio : «Non escludo che Lega voglia sfiduciare Conte» : «Non escludo che la Lega stia affrontando queste elezioni per sfiduciare Conte, se lo dice Giorgetti allora può essere». Lo ha detto Luigi Di Maio a Porta a Porta, parlando di...

Di Maio : "La Lega vuole fare cadere il governo Sui rimpatri Gentiloni aveva fatto meglio" : Nel salotto di Barbara d'Urso, il ministro del Lavoro accusa l'alleato di governo di fare un "gioco politico" per far cadere l'esecutivo. Poi chiede a Salvini un'accelerata sul rimpatrio dei clandestini

Salvini : se Lega vince europee non chiederò poltrone ma flat tax. Di Maio : abolizione abuso ufficio? Basta str... : Se la Lega si affermerà come primo partito italiano alle prossime elezioni europee «chiederò la flat tax, non certo più poltrone». Lo ha detto il...

Luigi Di Maio a L'aria che tira attacca la Lega : "Se Edoardo Rixi sarà condannato lo faremo dimettere" : "Nel contratto di governo c'è scritto che in caso di condanna la persona si deve dimettere", sottolinea Luigi Di Maio, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7. " Il Movimento 5 Stelle ha la maggioranza assoluta del Consiglio dei ministri", attacca il vicepremier grillino, "e se dovremo far

Dl Famiglia - Garavaglia : “Il miliardo che avanza dal reddito? Va a ridurre deficit”. Di Maio : “Frasi da tecnico - Lega divisa” : “Il miliardo che avanza, se avanza, dal Reddito di cittadinanza servirà a contenere l’aumento del deficit” e non per finanziare il decreto Famiglia proposto dal vicepremier Luigi Di Maio. Lo ha detto il viceministro all’Economia Massimo Garavaglia a 24 Mattino su Radio 24, riaccendendo le polemiche sul provvedimento che anche secondo il titolare del Tesoro Giovanni Tria ha problemi di coperture. “Questo lo dicono le regole di ...

«Più lavoro e meno stronzate» - dice Di Maio alla Lega : Stava rispondendo al suo alleato Matteo Salvini che aveva proposto di abolire il reato di abuso d'ufficio

Dl sicurezza - scontro tra M5S e Lega. Giorgetti : «Così non si va avanti». Conte al Colle. Di Maio : no minacce : Il presidente Mattarella ha ricevuto al Quirinale il premier Conte, con il quale ha avuto un colloquio durato circa un'ora e mezza, dopo le tensioni dei giorni scorsi nel governo sul dl...

Lega-M5S - Giorgetti : così non si va avanti La replica di Di Maio : «Basta minacce» : Il sottosegretario leghista: «La mia riflessione è che se c’è un governo del cambiamento deve farlo e non vivere di stallo, deve fare le cose»

Europee - Giorgetti : “Così non si può andare avanti”. Di Maio : “Lega vuole tornare con Berlusconi” : Il sottosegretario leghista Giancarlo Giorgetti lancia un monito agli alleati: "Così non si può andare avanti. È chiaro che se arriva un plebiscito Salvini avrà un ruolo maggiore in Italia come in Europa". Luigi Di Maio: "Ci minaccia perché una parte di Lega nostalgica di tornare con Berlusconi".Continua a leggere

Di Maio : "Una parte della Lega<br> ha nostalgia di Berlusconi" : Il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio questa mattina è intervenuto su Radio Anch'io e ha parlato dei decreti famiglia e sicurezza bis, dei rapporti sempre più tesi con la Lega e della questione di Radio Radicale, sempre più vicina alla chiusura. Per quanto riguarda il decreto famiglia di cui si è direttamente occupato ha ripetuto quanto detto nei giorni scorsi e cioè che prevede la costituzione di un ...

Luigi Di Maio : “Quelli della Lega giocano a poliziotto buono e poliziotto cattivo” : Luigi Di Maio ha commentato le ultime settimane di tensione nel governo, soprattutto per quanto riguarda lo scontro tra il sottosegretario Giorgetti e il presidente Conte, sottolineando che "o ci sono due idee diverse del futuro nella Lega in queste ore, oppure si sta giocando al poliziotto buono e il poliziotto cattivo".Continua a leggere

Governo - Bersani : “Se cade - no al voto. Sinistra discuta con il M5s”. Di Maio : “Parte Lega ha nostalgia di Berlusconi” : Matteo Salvini e Luigi Di Maio tornano a giurarsi fedeltà “per altri quattro anni“, come dice il leader della Lega intervistato dal Corriere della Sera e promettono che dopo le Europee la situazione tornerà alla normalità. Ma intanto non risparmiano nuove frecciate uno nei confronti dell’altro. “Io credo che parte della Lega abbia nostalgia dei governi con Berlusconi“, dice Di Maio parlando a Radio Anch’io. Mentre ...