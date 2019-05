Di Maio | «Con Salvini oramai parlo soltanto in Consiglio dei ministri» Lo scenario | voto

L'ultimo scontro tra Salvini e Di Maio è sul reato di abuso d'ufficio : Un nuovo fronte, l'ennesimo, si apre nello scontro all'interno del governo tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Accade a due giorni dalle elezioni europee e, questa volta, a provocare l'ormai quotidiano botta e risposta tra i due azionisti dell'esecutivo è la legge sull'abuso d'ufficio. Perché Salvini, nella giornata nazionale della legalità, si dice favorevole ad abolire la norma scatenando le ire del Movimento 5 Stelle, che della ...

Di Maio : «Lega vuole sfiduciare Conte». Campagna elettorale al rush finale tra i veleni : «Via il reato per abuso d'ufficio». «Meno stronzate». L'ultima lite in ordine cronologico tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio si gioca sul terreno di uno dei reati...

Governo - Di Maio : «Non escludo che Lega voglia sfiduciare Conte» : «Non escludo che la Lega stia affrontando queste elezioni per sfiduciare Conte, se lo dice Giorgetti allora può essere». Lo ha detto Luigi Di Maio a Porta a Porta, parlando di...

Governo : Di Maio prima c'era più collaborazione con Salvini : Governo, Di Maio: prima c'era più collaborazione con Salvini, ora parliamo ai Consigli dei ministri, tutto e' cambiato dal caso Siri.

Salvini prepara il conto a M5s. Di Maio - detteremo noi agenda. E l’Italia è al palo : Lo scontro sul dl sicurezza bis ha coinvolto direttamente il premier Conte, ma a palazzo Chigi sono convinti che la soluzione escogitata - il tema verra' affrontato nel prossimo Cdm insieme al provvedimento sulla famiglia - possa essere un viatico per far ripartire il governo. L'auspicio e' quello di tenere l'esecutivo fuori dalla contesa che si scatenera' dopo le Europee, ma e' pur vero che Salvini e Di Maio preparano due strade diverse per il ...

Abuso d’ufficio - Luigi Di Maio conferma la crisi : Prima io e Matteo Salvini parlavamo di più : Matteo Salvini ha annunciato di voler "rivedere la norma sul reato d'Abuso d'ufficio" e di essere "d'accordo con Conte". Luigi Di Maio ha accolto "con piacere" la "marcia indietro" del leader della Lega sull'argomento, poi ha aggiunto: "Prima c'era più collaborazione con Salvini, ora parliamo solo ai Consigli dei ministri, tutto è cambiato dal caso Siri".

Abolizione dell’abuso d’ufficio - ennesimo scontro Salvini-Di Maio : Salta come un grillo tra un evento istituzionale e un comizio elettorale e dopo aver incassato (malamente) lo slittamento del decreto sicurezza bis da parte del Cdm, in vista delle battute finali della campagna elettorale per le europee del 26 maggio, Matteo Salvini tira fuori dal cilindro un nuovo argomento di dibattito per raccogliere voti e consensi, puntando a un possibile rimpasto di governo a trazione leghista post-elettorale: l'Abolizione ...

Luigi Di Maio - il siluro da Davide Casaleggio sul secondo mandato : il vicepremier prova a minimizzare : A pochissimi giorni dal voto, il proprietario del M5s, Davide Casaleggio, ha lanciato un messaggio che a molti è apparso come un avvertimento per Luigi Di Maio. Intervistato da Le Monde, Casaleggio ha rilanciato una vecchia regola grillina, che sembrava ormai passata in secondo piano tra le priorità

Di Maio : "Salvini vuole abolire reato di abuso d'ufficio? Meno str...ate e più lavoro" |La replica : "Fa muro? Lo deve dire a Conte" : Il ministro del Lavoro: "Il prossimo passo per evitare di far dimettere un sottosegretario è togliere il reato di corruzione?"

Luigi Di Maio perde il controllo : "Più lavoro e meno stronz***" - mai così violento contro Salvini : "Più lavoro e meno stronz***". Luigi Di Maio perde il controllo su Facebook: lo scontro con Matteo Salvini tocca nuove vette di elettricità. "Sia chiara una cosa - scrive il leader del Movimento 5 Stelle -, per noi il governo va avanti, ma a un patto: più lavoro e meno stronz***! Ieri ho sentito dir

Luigi Di Maio a L'aria che tira attacca la Lega : "Se Edoardo Rixi sarà condannato lo faremo dimettere" : "Nel contratto di governo c'è scritto che in caso di condanna la persona si deve dimettere", sottolinea Luigi Di Maio, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7. " Il Movimento 5 Stelle ha la maggioranza assoluta del Consiglio dei ministri", attacca il vicepremier grillino, "e se dovremo far

Abuso d’ufficio - Di Maio : «Toglierlo? Gli onesti non rischiano». Salvini : «Confermo : cancellarlo» : Il leader Cinque Stelle: «Toglierlo non sistema le cose». Il leader della Lega: «No, oggi c’è una burocrazia e una paura a firmare gli atti, aprire cantieri, sistemare scuole»

Meno stronz*** e lavora di più! Luigi Di Maio contro Matteo Salvini : Da ieri sera c'è un nuovo argomento di polemica tra i due vicepresidenti del Consiglio, Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Il leader della Lega ha proposto di abolire l'abuso d'ufficio, la reazione del capo politico del Movimento 5 Stelle è stata dura e accusatoria: "È forse un modo per chiedere il voto ai condannati o per salvare qualche amico governatore da una condanna?".Il ministro del Lavoro ha deciso di rispondere, tornando sull'argomento ...

