Decade delle Nazioni Unite per l’Agricoltura Familiare | il 29 maggio l’inaugurazione

(Di giovedì 23 maggio 2019) Mercoledì 29l’Organizzazioneper l’Alimentazione e(FAO) e il Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo (IFAD) inaugureranno laper l’Agricoltura(2019-2028) e il Piano d’Azione Globale per rafforzare il sostegno agli agricoltori familiari. Le due agenzie guidano le attività per l’implementazione delladel, dichiarata dallealla fine del 2017. Lamira a creare un contesto favorevole per rafforzare il ruolo dele massimizzare il contributo degli agricoltori alla sicurezza alimentare e alla nutrizione globale.produce l’80% del cibo mondiale ed è un importante fattore dello sviluppo sostenibile. Il Piano d’Azione Globale aiuterà la comunità internazionale ad intraprendere azioni collettive e coerenti nel ...

