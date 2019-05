de Magistris sul furto dei faretti allo stadio | “I vandali vanno isolati e il San Paolo

De Luca al Foro Italico precisazioni per De Magistris e De Laurentiis sul San Paolo : Ieri alla cerimonia di presentazione delle Universiadi al Foro Italico il Governatore della Campania Vincenzo De Luca, non ha perso l’occasione per mandare un chiaro messaggio sulla situazione del San Paolo e prendere la paternità dei lavori fin ora svolti. «Sul San Paolo eravamo sereni. È un impianto di proprietà del Comune che ci aveva assicurato di coprire i costi degli interventi, poi un anno fa il Credito Sportivo ha rifiutato il ...

Al via le riprese de L’Amica Geniale 2 : le foto del sindaco De Magistris sul set : Dopo mesi e mesi di casting e lavoro di produzione e sceneggiatura, finalmente le riprese de L'Amica Geniale 2 stanno per prendere il via. Corso Umberto, Piazza Carlo III, Piazza dei Martiri, Port'Alba e il centro storico saranno i primi posti interessati dai primi ciak della seconda stagione della serie che ha conquistato milioni di spettatori in tutto il mondo. Ancora una volta ci sarà Saverio Costanzo dietro la macchina da presa degli ...

«Prima le persone» - de Magistris canta Bella Ciao sul palco con la trans Loredana : Oltre 1.20 firme già raccolte in pochi giorni ma soprattutto la sala del cinema Modernissimo affollata dal mondo dell'associazionismo e dalla sinistra napoletana per appoggiare la marcia...

«Mai più plastica sul lungomare di Napoli» - de Magistris firma l'ordinanza green : Dal primo maggio e fino al 30 settembre, il lungomare di Napoli in via sperimentale sarà liberato da contenitori di plastica, cannucce, piatti e bicchieri non biodegradabili. Il sindaco Luigi...

De Magistris : "Il M5S perde credibilità sulla questione morale" : Quindi il sindaco di Napoli elencato fatti e notizie di cronaca e politica romana, passa alla questione nazionale. "I capi del M5S nei comizi hanno sempre gridato onestà, onestà ed affermato che la ...