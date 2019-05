Dall’Alzheimer alla Sclerosi Multipla | il 30 e 31 maggio Ferrara capitale mondiale delle

meteoweb.eu

(Di giovedì 23 maggio 2019) Nuove risposte su malattie cognitive come l’Alzheimer, sul ruolovene extracraniche nelle malattie neurodegenerative come la, su innovative strategie diagnostiche per l’Ictus, seconda causa di morte al mondo secondo l’Oms. Questi i temi tra i più importanti che saranno affrontati ail 30 e 31prossimi al Meeting annuale dell’ISNVD (International Society Neurovascular Disease – www.isnvd.org), presieduto dal Prof Paolo Zamboni, direttore del Centro Malattie Vascolari dell’Università di. L’incontro trasformerà per due giorni l’Università dinellapatologie neurovascolari. L’ISNVD, la massima organizzazione scientifica internazionale del settore, si occupa siaclassiche malattie neurovascolari, sia del contributo del sistema cardiovascolare allo sviluppomalattie neurologiche o ...

