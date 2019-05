Dagospia rivelazione choc su Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo

people24.myblog

(Di giovedì 23 maggio 2019)Michelezzo durante la puntata di “Live non è la D’Urso” ha voluto raccontare la sua verità. Roberto D’Agostino, dal suo sitoche è stato il primo a non vederci chiaro e a indagare sul matrimonio mai celebrato traPrati e Mark Caltagirone sbotta e fa rivelazionisuha ammesso tutto: «Mark Caltagirone non esiste … Ho denunciato» in diretta a Live non è la D’Urso. L’ex agente diPrati ed ex amica e socia diha vuotato il sacco cercando di smarcarsi da una storia diventata insostenibile. Tra bugie e sostituzione di persona c’è chi sin dalla prima uscita non ci ha mai creduto. Dal primo annuncio del matrimonio diPrati e Mark Caltagirone, il sitoha smontato pezzo per pezzo, giorno dopo giorno il giallo gossip ...

trash_italiano : 'Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo stavano insieme!' - la rivelazione CHOC - andreamarandola : RT @trash_italiano: 'Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo stavano insieme!' - la rivelazione CHOC - Sara_Loti : RT @Ri_Ghetto: Io ribaltato dall'ultima rivelazione di Dagospia che è super credibile e dunque per me vera PAMELA PRATI COI DEBITI DA BINGO… -