Dagospia lancia la bomba | “Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo sono lesbiche | sono

(Di giovedì 23 maggio 2019) Elianaci va giù pesante e spara la. Nei minuti successivi alla puntata di Live – Non è la D’Urso in cui Eliana(ex agente diPrati) ha vuotato il sacco sul caso Mark Caltagirone ed ha annunciato di aver denunciato la sua ex socia, il sito di Roberto D’Agostino si èto in uno sfogo contro le due donne protagoniste, assieme alla showgirl sarda, dell’ormai nota e surreale vicenda. “Il trio ha ormai perso ogni diritto alla privacy” ha tuonato Dago, facendo deflagrare scottanti retroscena e pesanti accuse. “Flash! Non ce la facciamo più a sentire le boiate di Eliana, il trio ha ormai perso ogni diritto alla privacy: lei e lastate insieme per anni, vivono insieme e insieme hanno gestito i finti profili, usati per ...

