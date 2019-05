Da Palermo l' Appello all' Europa della Conoscenza

Sentenza Palermo - è sempre più caos : appello rinviato al 29 maggio : Sentenza Palermo – Situazione sempre più delicata nel campionato di Serie B, nel dettaglio nelle ultime ore è stato accolto il ricorso del Foggia sulla disputa dei playout, tutto torna in gioco e nei prossimi giorni sono attese novità clamorose. Nel frattempo è stata rinviata al 29 maggio l’udienza del procedimento di appello sul caso Palermo, il club rosanero era stato punito con la retrocessione nel campionato di Serie C. Nel ...

Sentenza Palermo - la dura analisi de ‘il Giornale’ contro Lotito : “Ha rapporti con la Corte Federale d’Appello” : Ennesimo giorno della verità in casa Palermo. Oggi, alle 14.30, la Corte Federale d’Appello si esprimerà in merito alla decisione del TFN di retrocedere i rosanero in Serie C. Una mazzata per la città e per la neo società, che si stavano preparando alla disputa dei playoff dopo il terzo posto raggiunto nella stagione regolare. Sentenza Palermo, la decisione della Corte Federale d’Appello: tutte le ipotesi, i rosanero sperano ...

Sentenza Palermo - la decisione della Corte Federale d’Appello : tutte le ipotesi - i rosanero sperano [DETTAGLI] : Ennesimo giorno della verità in casa Palermo. Oggi, alle 14.30, la Corte Federale d’Appello si esprimerà in merito alla decisione del TFN di retrocedere i rosanero in Serie C. Una mazzata per la città e per la neo società, che si stavano preparando alla disputa dei playoff dopo il terzo posto raggiunto nella stagione regolare. Ma cosa potrebbe emergere dopo la decisione di oggi? Tre le ipotesi e gli scenari al vaglio. Che elenchiamo ...

Serie B - Palermo : appello a Giorgetti - mille tifosi attesi sotto la Corte Federale : Un'intera città si sta mobilitando per dare il sostegno al Palermo calcio che sta vivendo ore di angoscia, dopo la retrocessione decretata, nei giorni scorsi, in Serie C dal Tribunale Federale Nazionale. Con ogni mezzo, pullman, aereo e persino in nave, almeno un migliaio di tifosi si stanno organizzando per raggiungere la capitale, in occasione della sentenza della Corte d’appello Federale, il cui pronunciamento è previsto per domani giovedì 23 ...

Caos Serie B : “il Palermo in appello si attende il ribaltamento del verdetto” : Il presidente del Palermo, Alessandro Albanese, ha parlato delle recenti vicissitudini della squadra siciliana: il punto “C’è una città in subbuglio, per noi il calcio non è solo un valore sportivo, ma economico, sociale, un deterrente criminogeno. Ci attendiamo in appello il rispetto delle regole, equità di trattamento, così come fatto in casi simili negli ultimi anni, ed il buon senso“. Il presidente del Palermo, ...

La Corte d’Appello della FIGC ha respinto il ricorso del Palermo per sospendere i playoff di Serie B : La Corte d’Appello della FIGC ha respinto il ricorso del Palermo per sospendere i playoff di Serie B di calcio, che danno l’accesso alla Serie A. Il Palermo aveva presentato il ricorso dopo che tre giorni fa era stato retrocesso

Calcio : Di Piazza (M5S) - 'retrocessione Palermo? appello prima dei playoff' : Palermo, 14 mag. (AdnKronos) - "Fermare subito il campionato di Serie B e garantire appello al Palermo Calcio prima di svolgere i playoff. Riformare il Calcio e tutelarlo con una legge sul conflitto d’interessi. La giustizia sportiva della Figc ha già sbagliato la scorsa stagione, non può permetters

