Cristiano Ronaldo vorrebbe Ancelotti alla Juventus | ma il tecnico avrebbe preso tempo

Blastingnews

(Di giovedì 23 maggio 2019) L'argomento più chiacchierato in questa fase della stagione calcistica è sicuramente la panchina bianconera, dopo l'esonero di Massimiliano Allegri. A tal riguardo le indiscrezioni sono davvero molteplici, molte delle quali contrastano: chi propende per la soluzione internazionale, con tecnici come Guardiola, Klopp e Pochettino ritenuti ideali ddirigenza bianconera, chi invece sostiene l'impossibilità di raggiungerli a livello economico, e quindi sposa la pista italiana, con Sarri ed Inzaghi potenziali successori deltoscano. Di questo argomento ha parlato anche il noto giornale inglese 'Daily Mail', soffermandosi sulla possibile volontà di, ovvero vedere sulla panchina bianconera unpreparato come Carlo. Come è noto il portoghese insieme alemiliano ha conquistato la 'decima' Champions League con il Real Madrid ed ha con lo ...

GOAL_ID : Cristiano Ronaldo Inginkan Jose Mourinho Di Turin - MailSport : Cristiano Ronaldo 'backs Jose Mourinho to replace Massimiliano Allegri' as Juventus manager - UEFAcom_it : ?? Alla sua prima stagione in #SerieA, @Cristiano #Ronaldo è stato eletto miglior giocatore del torneo ?? -