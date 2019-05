Copa America | ecco Rabisco | il pallone ufficiale Nike

calcioefinanza

(Di giovedì 23 maggio 2019) Pur in assenza in Europei e Mondiali, si prospetta comunque un’estate di grande calcio per tutti gli appassionati. Partono da oggi i Mondiali Under 20 dove è presente anche l’Italia (clicca qui per sapere dove seguirli in Tv), ma nel frattempo cresce l’attesa anche per il Mondiale di calcio femminile e per la Coppa… L'articolo: il

90min_Football : Lionel Messi included in Argentina's squad for the Copa America... - RoyNemer : Argentina Copa America squad. Lionel Messi, Sergio Aguero, Paulo Dybala included. Mauro Icardi misses out. - SuperSportBlitz : Lionel Messi & Sergio Aguero have been named in Argentina’s 23-man Copa America squad while Mauro Icardi missed out #SSFootball -