Conte | nel 1992 mafia colpì Stato | Falcone e Borsellino insegnano rispetto Istituzioni

Conte lancia la tregua nel governo <br> "CdM dopo le elezioni" : Tutto rinviato a dopo le elezioni europee. Il premier Giuseppe Conte lancia la tregua elettorale nel governo posticipando il Consiglio dei ministri sui decreti sicurezza bis e famiglia alla prima data utile dopo il voto per il rinnovo dell’europarlamento. Conte ha precisato di aver fatto questa scelta di concerto con i due vicepremier: "Ho sentito Salvini e Di Maio e convenuto che è complicato tenere un Consiglio dei ministri giovedì o ...

A. Moggi : 'Nel futuro di Allegri non escludo l’Inter se Conte andasse alla Juve' : Attendiamo l'ultima giornata di campionato, che sarà decisiva per l'assegnazione degli ultimi due posti per la Champions League, altrettanti per l'Europa League, ed infine per sapere chi sarà l'ultima squadra retrocessa in Serie B, con Empoli, Genoa e Fiorentina a giocarsi le ultime chance di permanenza nella massima serie. La maggior parte dei giornali sportivi però sta dando molta rilevanza al mercato, non solo dei giocatori, ma anche degli ...

M5s - Patuanelli : “80 euro? Non li toccheremo - non toglieremo certezze ai cittadini”. E critica le parole di Giorgetti su Conte : “Gli 80 euro? Non è nell’agenda del governo andare a toccare la misura che noi reputavamo sbagliata, quando è stata introdotta dal governo Renzi, ma che certamente ha creato un’aspettativa a chi la riceve. Togliere certezze ai cittadini non credo sia l’obiettivo di questo governo”. Sono le parole del capogruppo M5s al Senato, Stefano Patuanelli, ospite de “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus. Il ...

Giuseppe Conte si gioca la carta Mattarella : così ha gelato Salvini nel CdM. Il sospetto sulla "coincidenza" : Per placare le ire di Matteo Salvini, il premier Giuseppe Conte è stato costretto a tirare in ballo Sergio Mattarella. Nel CdM infuocato sul Decreto sicurezza bis (e avvelenato da settimane di insulti reciproci tra Lega e M5s), pesano eccome "i rilievi del Colle" sulla legge-bandiera dei leghisti. N

Lutto nel mondo degli sport invernali - è scomparso Roberto Contento : fu segretario FISI negli anni ’90 : Lutto per lo sport: è scomparso Roberto Contento, segretario generale della FISI degli anni ’90 E’ scomparso questa mattina Roberto Contento, segretario generale della FISI dal 1992 al 2001. Contento ha avuto una lunga carriera come dirigente sportivo, a partire dalla fine degli anni ’60, quando fu segretario e presidente del Coni provinciale di Treviso. Dal ’72 all’84 fu segretario del Coni Veneto e quindi ...

Governo - Toninelli : “Giorgetti? Guai ad attaccare Conte. Si va avanti se c’è fiducia tra Lega e M5s” : “Questo Governo sta in piedi se c’è una fiducia reciproca”. Così Danilo Toninelli replica al sottosegretario Giancarlo Giorgetti che in una intervista ha criticato duramente e messo in discussione il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ritenuto non imparziale tra le due forze politiche di Governo. “Sono convinto che oggi se ne parlerà al Consiglio dei ministri. Guai ad attaccare Conte”. ...

Netflix e Instagram si avvicinano : ora è possibile condividere i Contenuti nelle storie : Netflix dà ora la possibilità di condividere i vostri contenuti preferiti tramite le storie di Instagram, in modo da raccomandare quelli migliori ai vostri amici: ecco come funziona. L'articolo Netflix e Instagram si avvicinano: ora è possibile condividere i contenuti nelle storie proviene da TuttoAndroid.

Tensione nel governo - Conte sfida la Lega : «Grave mettere in dubbio mia imparzialità». Resa dei conti in Cdm : Un Consiglio dei ministri che si preannuncia denso di tensioni, con il premier Giuseppe Conte che avvisa la Lega: «Grave mettere in dubbio la mia imparzialità». Il...

De Laurentiis : «Abbiamo 40 milioni di tifosi nel mondo che ci apprezzano e 500 in curva che Contestano“ : Aurelio De Laurentiis ha parlato ai microfoni di radio Kiss Kiss nel postpartita di Napoli-Inter: «Ancelotti è stato messo continuamente in competizione con Sarri, invece ha lavorato tantissimo per il Napoli e per progettare la squadra dell’anno prossimo. È stato un secondo posto con 13 punti di vantaggio sull’Inter, siamo una seconda Juventus rispetto alle squadre che seguono. E’ inutile avere camionate di spaghetti per fare 400 ...

Eurovision Song Contest 2019 : problemi tecnici nella diretta Rai : Federico Russo e Flavio Insinna Per essere un programma incentrato sulla musica, l’Eurovision Song Contest 2019 si è presentato su Rai 1 con un bel po’ di problemi audio. Nel corso della finale di questa sera, infatti, le voci dei commentatori Flavio Insinna e Federico Russo sono andate “a singhiozzo” e sono risultate del tutto assenti durante la presentazione di San Marino. Eurovision Song Contest 2019: in finale salta ...

Conte alla Juve? Agnelli risponde così in conferenza stampa! : Conte alla JUVE – Nelle ultime ore il nome di Conte viene ancora accostato alla panchina della Juventus, nonostante sembrava ad un passo dall’Inter. “Non risponderò nessuna domanda sull’allenatore della Juventus per la stagione 19/20. Un allenatore ci sarà e su questo potete stare tutti tranquilli”: è iniziato così l’intervento di Andrea Agnelli nella conferenza stampa di […] More

LIVE Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : Nadal inContenibile - Federer in vantaggio anche nel secondo set. Nishikori doma agevolmente Fritz : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di una giornata che definire particolare è poco per gli Internazionali d’Italia 2019 di tennis. Sui campi del Foro Italico assisteremo ad uno spettacolo in due atti in cui gran parte degli attori sul palcoscenico di Roma saranno protagonisti di due match nello stesso giorno, visto che la pioggia caduta incessantemente ieri sulla Capitale ha portato ad questa vera e propria scorpacciata di ...

Juventus - Bernardini : 'Conte ha sbagliato calcoli : le regole degli Agnelli non perdonano' : L'attesa per l'incontro fra il presidente della Juventus Andrea Agnelli e il tecnico bianconero Massimiliano Allegri è notevole, in particolar modo da parte soprattutto dei tifosi bianconeri. Sul futuro della panchina bianconera, i media sportivi hanno espresso pareri contrastanti, tanti sostengono la possibilità di una permanenza del tecnico toscano, altri un possibile arrivo di una nuova guida tecnica in estate. Di certo ci si può aspettare ...

Sblocca-cantieri : Contenzioso nell’affidamento dei contratti pubblici (il corso) : Con la pubblicazione del Decreto Sblocca-cantieri (DL 18 aprile 2019, n. 32, “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”) sulla GURI n. – Serie Generale n. 92 del 18 aprile 2019 sono state apportate diffuse e rilevanti modifiche al Codice dei contratti pubblici di ui al d.lgs. 18 aprile ...