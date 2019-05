Consumi | nel 2018 spesa media famiglie | consumano meno di 8 anni fa

Alimenti : volano i Consumi di frutta e verdura - record nel 2018 : I consumi di frutta e verdura degli italiani sono aumentati di quasi un miliardo di chili nell’ultimo decennio facendo registrare nel 2018 il record del periodo per un quantitativo complessivo nel carrello di 8,7 miliardi di chili. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti presentata in occasione dell’inaugurazione del Macfrut il Fruit & Veg Professional Show di Rimini con il presidente nazionale della Coldiretti Ettore Prandini ...

Agli italiani non piace più il sapore delle fragole - Consumi ridotti di 3 mila tonnellate : Il Crea, Consiglio per la ricerca in agricoltura e l analisi dell economia agraria, sta studiando nuove variet di fragole che abbiano il profumo delle fragoline di bosco, attraverso incroci naturali ...

Usa : Pil decolla nel primo trimestre - ma la crescita dei Consumi rallenta : Mentre l'economia globale sembra avviata verso un rallentamento, il primo trimestre sperimentato dagli Stati Uniti ha sorpreso in positivo gli analisti mettendo a segno una crescita del 3,2%, +0,8% sul ...

Nel 2018 c'è stato il record di Consumi di energia negli Stati Uniti. Brutta notizia : L'aumento dei consumi di energia se, da un lato, sono la prova di un'economia che tira, come scrive Vox , dall'altro, implica maggiori emissioni di CO2 nell'atmosfera. Le fonti fossili, spiega l'...

Bolletta Enel Consumi effettivi o presunti : come leggere tutte le voci : Bolletta Enel consumi effettivi o presunti: come leggere tutte le voci Spesso l’unico particolare che gli utenti notano in una Bolletta Enel o del gas è l’importo da pagare; tuttavia, quella cifra è dovuta alla somma di tante voci, non tutte collegate direttamente ai consumi per l’energia. Bolletta Enel: le voci presenti sulla fattura D’altra parte, certo, innanzitutto sulla fattura inviata con cadenza regolare dalla società che eroga ...

Consumi - spesa alimentare famiglie : al palo nel 2018 - +0 - 3% - : SCONGIURARE AUMENTO IVA - In queste ore si fa un gran parlare di un possibile aumento dell'Iva che mai come ora, a detta di Coldiretti, potrebbe dare la mazzata finale a una economia già in ...

Consumi : Ismea - alimentari in crescita nel 2018 - spinta da salutismo e cibi pronti : Roma, 10 apr. (Labitalia) - Il 2018 chiude con una spesa alimentare in modesta crescita sul 2017 (+[...]

Conti pubblici - Istat : “Nel quarto trimestre 2018 potere d’acquisto delle famiglie giù di 0 - 5%. Ma Consumi sono saliti” : Nel quarto trimestre 2018 il reddito disponibile lordo delle famiglie consumatrici è diminuito dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e il potere d’acquisto è diminuito dello 0,5%. La pressione fiscale è stata pari al 48,8%, in aumento di 0,2 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. E’ quello che risulta dai Conti trimestrali appena diffusi dall’Istat. La propensione al risparmio è calata dello 0,6%, ...

Energia - Enea : "Consumi in aumento nel 2018" : Il 2018 ha visto un aumento nei consumi energetici in Italia , +1% rispetto all'anno precedente, soprattutto per i trasporti , nonostante il balzo in avanti della produzione idroelettrica, +31%, e un ...