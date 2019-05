Confindustria | Berlusconi | “Il mio amico Craxi li ascoltava ma diceva che bisognava

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2019) “Il mio(Bettino, ndr) michesempre ascoltare quelli di, ma che poifare il contrario”. A dirlo, a Torino per la campagna elettorale in vista delle Europee e delle Regionali (il candidato del centrodestra è Alberto Cirio), è il fondatore e presidente di Forza Italia, Silvio, candidato per il voto del 26 maggio in tutte le circoscrizioni a eccezione di quella del Centro (dove è capolista Antonio Tajani). Nel corso della conferenza stampa,ha attaccato sia Matteo Salvini (“dice di essere un uomo di parola, ma secondo me le sue sono solo tattiche elettorali”) sia il M5s, che nel racconto dell’ex cav “sono peggio dei comunisti del ’94”. L'articolo: “Il miolimachesempre fare il contrario” ...

