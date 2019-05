ilnapolista

(Di giovedì 23 maggio 2019) Un altro nome nella lista degli osservati delper il mercato estivo. Gianluca Di Marzio cita il centrocampista del Fenerbache,, come possibile argomento, tra gli altri, del vertice in corso tra De Laurentiis e Ancelotti per la spesa degli acquisti del club. Classe 1999,ha collezionato, quest’anno, 39 presenze in tutte le competizioni con il club turco, segnando 3 gol. Secondo Di Marzio l’del, ritenendo che il calciatore abbia le stesse potenzialità di Fabian Ruiz. Il suo è un profilo molto apprezzato da molti club europei. In Italia anche la Lazio ci aveva fatto un pensiero. L'articolodelperilsta.

napolista : Concreto interesse del Napoli per Eljif Elmas. Secondo Gianluca Di Marzio il centrocampista del Fenerbache sarebbe… - SiamoPartenopei : SKY: 'Idea Elmas del Fenerbahce! Interesse concreto, per il Napoli ha potenziale alla Fabian' - CalcioNapoli24 : -