Come scrivere d’Africa

internazionale

(Di giovedì 23 maggio 2019) Lo scrittore keniano Binyavanga Wainaina, morto il 21 maggio, smaschera i luoghi comuni nei racconti sul continente africano. Dall’archivio di Internazionale. Leggi

RengaOfficial : Al lavoro, chiusi in sala prove. Verona e Taormina sono sempre più vicine. Non so come (de)scrivere l’emozione che… - berlusconi : .@forza_italia è in prima linea per scrivere norme a difesa degli animali e dei milioni di cittadini che come noi l… - sandronedazieri : Tornare a scrivere del Gorilla dopo otto anni è come tornare a riabbracciare un vecchio amico e scambiarsi confiden… -