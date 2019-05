Coia | nessuno mi ha chiesto di fare passo indietro | no scontri con Cafarotti

romadailynews

(Di giovedì 23 maggio 2019) Roma – Una cosa e’ certa: a meno di tre giorni dalle elezioni Europee, l’ormai famigerata proposta di delibera Andreae’ stata in grado di unire i tre principali partiti italiani. Movimento Cinque Stelle, Lega e Pd: tutti d’accordo sulla necessita’ di ritirare il testo che avrebbe trasformato le rotazioni degli ambulanti romani in postazioni fisse. “Un primato, anche se non so se sia un bene”, osserva– Insomma, presidente, hanno vinto gli ambulanti? Come mai questa decisione se lei aveva gia’ detto di sospendere l’iter della delibera? “Nessuna deroga al decoro di Roma, solo che qualcuno strumentalmente aveva riportato qualcosa che non ho mai detto, e cioe’ che davo un mese di tempo alle associazioni per discuterne, poi l’iter sarebbe ripreso. Questo ha generato una reazione esagerata, ma in ...

