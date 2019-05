Codacons | 64 bus in fiamme da quando Raggi sindaco | sicurezza a rischio

romadailynews

(Di giovedì 23 maggio 2019) Roma – Ancora un autobus che prende fuoco nella Capitale, dove questa mattina si e’ sviluppato un principio di incendio su un bus della linea 119 in servizio lungo via Sistina, creando disagi a passeggeri e alla viabilita’ in centro. “Si tratta del nono caso di incendio o principio di incendio su un bus di linea a Roma da inizio anno, mentre sono in tutto 64 gli autobus andati a fuoco nell’era delVirginia- afferma ilin una nota- E’ evidente che esiste un problema, non sappiamo se determinato da scarsa manutenzione dei mezzi o da precise attivita’ di sabotaggio, cosi’ come e’ evidente che la frequenza con cui gli autobus della capitale prendono fuoco mette aladegli utenti del trasporto pubblico, i quali pagano biglietti e abbonamenti per avere un servizio sicuro ed efficiente, e non certo ...

