Cinque motivi per acquistare OUKITEL K9 | uno smartphone con display da 7 | 12 pollici

F1 - i Cinque motivi della crisi Ferrari. Una stagione che rischia di chiudersi con troppo anticipo : Mercedes: 4 doppiette. Ferrari: 3 podi. L’inizio del Mondiale 2019 di Formula Uno non si poteva riassumere in maniera migliore. Da un lato le Frecce d’argento mai così dominanti (tanto da riscrivere la storia della massima categoria del motorsport) e che letteralmente giocano al “gatto con il topo” con le Rosse che, invece, si leccano le ferite dopo quattro gare assolutamente negative. Un avvio simile non poteva albergare ...

Calcio italiano - Cinque motivi per cui le nostre squadre non vincono più : di Nicola Melzani E sono nove. Nove anni che il Calcio italiano non vince nulla a livello internazionale. Nessuna Europa League, nessuna Champions, nessun Europeo, nessun Mondiale, nemmeno ci qualifichiamo più per un Mondiale. Da nove anni bacheca vuota, nada de nada, “zero tituli”, come diceva un tale. Perché un Calcio come il nostro, che ha vinto quattro Mondiali, dodici Champions, più altre coppe e coppette, non vince più? A mio parere ...