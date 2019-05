Cinema e Drink | Darjeeling ispirato al famoso film di Andeson “Un treno per Darjeeling”

aldiladelcinema

(Di giovedì 23 maggio 2019)al“Unper il”, di Wes Anderson, 2007) BARLADY: Veronica Costantino del Singer Palace Hotel di Roma INGREDIENTI: 4,5 cl gin Fifty Pounds 2,5 cl brandy Cardenal Mendoza infuso al thè2 cl sciroppo miele e curcuma 1 cl succo di limone Bicchiere: old fashioned PREPARAZIONE: Versare tutti gli ingredienti, escluso il brandy, all interno dello shaker, effettuare una shekerata energica e versare il contenuto in un bicchiere old fashioned, quindi aggiungere un top di crush ice e versare il brandy al di sopra, in modo tale da creare una stratificazione. ISPIRAZIONE: Il cocktail èal“Unper il” del regista statunitense Wes Anderson. Ilracconta la pianificazione di un viaggio verso l’India di tre fratelli che non si parlano, da tempo alla ...

