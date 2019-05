Christopher Nolan Cosa sappiamo del nuovo film | «Tenet»

gqitalia

(Di giovedì 23 maggio 2019) Dopo tanti mesi e altrettanti rumors, finalmente sono arrivate le prime informazioni suldi. Stando a quanto riporta Variety, il lungometraggio del regista nominato all’Oscar per Dunkirk si intitolerà. Come era già stato reso noto dallo stesso, che è anche autore dello script,viene descritto come «un epicoaction incentrato su una storia di spionaggio internazionale». Il regista girerà ildi cui è anche sceneggiatore (e produttore, con la moglie Emma Thomas) sia su pellicola 70mm che IMAX. A causa della scala internazionale della spy story narrata, secondo il report di Variety ilsarà girato in sette nazioni, che ancora non sono state annunciate ( ma un'altra fonte sostiene che le riprese si terranno anche in Estonia e in ...

