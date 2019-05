Chiama il 112 a causa di rumori sospetti | ma erano allucinazioni da droga

Palermo - strangola compagna e Chiama 112 : 13.33 Palermo,strangola compagna e chiama 112 Un uomo, un cittadino tunisino, ha strangolato la sua compagna, 53 anni, una donna italiana madre di due ragazze, e subito dopo ha chiamato la polizia per costituirsi. "Venite, ho ucciso mia moglie dopo una lite", ha detto. L'ennesimo femminicidio è avvenuto a Palermo nell'abitazione della coppia, nel quartiere Zisa.

Bulli Chiamano 112 - ventenne denunciato : S.GREGORIO d'IPPONA, VIBO VALENTIA,, 14 APR - Un ventenne è stato denunciato dai carabinieri a San Gregorio D'Ippona per avere chiamato il 112, per fare il bullo con gli amici, segnalando una falsa ...

Ragazza stuprata a Catania - 11 Chiamate al 112 in un’ora e il vocale all’amico : «Aiutami». Ma lui la ignora : «Per favore aiutami, ci sono dei ragazzi, non voglio». Ha tentato di salvarsi in tutti modi la baby sitter americana di 19 anni vittima dello stupro di gruppo di Catania in quella sera del 15 marzo. Quando la violenza doveva ancora concretizzarsi ha inviato dei messaggi vocali su whatsapp all’amico, ha chiesto aiuto, ma lui ha risposto dicendo: «Non ho capito», ignorando ciò che stava per accadere e aggiungendo «non posso muovermi, sono ...

