Chelsea | la stampa britannica non ha dubbi | saranno i senatori a decidere il futuro di

sportfair

(Di giovedì 23 maggio 2019) Secondo quanto riportano i media britannici, il club inglese chiederà ai propriun parere sull’eventuale permanenza di Sarri a Londra Ilvaluterà se proseguire o meno l’avventura con Maurizio Sarri in panchina, solo dopo aver sentito gli umori dei ‘’ dello spogliatoio. AFP/LaPresse E’ quanto sostiene oggi il ‘Daily Mail‘ secondo il quale sulla decisione dei ‘blues’ non peserà tanto il risultato della finale di Europa League contro l’Arsenal, ma il patron Roman Abramovich lascerà ai giocatori il giudizio definitivo. A pesare sulla decisione potrebbe, secondo i tabloid britannico, incidere il clima che si respira nello spogliatoio con molti elementi della squadra che non avrebbero gradito il modo con cui il tecnico toscano ha relegato il capitano Gary Cahill ai margini del gruppo. Altro elemento da ...

apetrazzuolo : STAMPA INGLESE - Sarri e l'ultimatum al Chelsea: 'Licenziatemi ora', Juve alla finestra - petrazzuolo : STAMPA INGLESE - Sarri e l'ultimatum al Chelsea: 'Licenziatemi ora', Juve alla finestra - lazio_magazine : STAMPA INGLESE - Sarri e l'ultimatum al Chelsea: 'Licenziatemi ora', Juve alla finestra -