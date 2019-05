Che fine hanno fatto i decreti Sicurezza e Famiglia

F1 - GP Monaco 2019 : le 5 risposte Che dovrà darci il fine settimana di Montecarlo : Che numero uscirà vincente dalla roulette di Montecarlo? No, non stiamo parlando del Casinò del Principato, ma del Gran Premio che si disputa in casa Ranieri. Il sesto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2019 ci regalerà un fine settimana (lungo, visto che le prove libere si disputeranno nella giornata di giovedì) quanto mai interessante e ricco di spunti. La Mercedes vuole continuare nel suo dominio, ma Red Bull e Ferrari cercheranno di ...

Game Over Ouya! Sta per arrivare la fine della console Che ha trasformato un sogno nel più grande fallimento nato da Kickstarter : Sicuramente molti di voi si ricorderanno di Ouya, la console basata su Android che fu protagonista di una campagna di raccolta fondi su Kickstarter di grandissimo successo.La piccola console riuscì a creare un interesse tale da spingere 63416 persone a sostenere il progetto con una somma totale raccolta di più $8,5 milioni (a fronte di una richiesta di $950.000). Nonostante le idee tutto sommato interessanti e la promessa di poter rivoluzionare ...

La Ferragni criticata per aver affittato Gardaland : 'C'è gente Che non arriva a fine mese' : Lo scorso 7 maggio Chiara Ferragni ha festeggiato il suo trendaduesimo compleanno e dopo una cena in famiglia, ora ha deciso di continuare i festeggiamenti assieme suoi amici a Gardaland, ribattezzato per l'occasione Chiaraland. Questo ha scatenato una marea di critiche sul web, alle quali l'influencer dovrà rispondere a tono. Ormai è da giorni che la Blonde Saland viene continuamente bersagliata per via della vita agiata che conduce assieme a ...

Il sociologo Che ci ha preso sul comunismo canta la fine dell'Ue : Giuseppe Aloisi Il sociologo Emmanuel Todd, che aveva pronosticato la fine tragica del comunismo, è sicuro della precarietà dell'Unione europea Qualcuno si ricorderà de "Il crollo finale", l'opera tramite cui il sociologo Emmanuel Todd immaginò la fine, del tutto tragica, che avrebbe fatto l'Unione sovietica. Bene, quando a dire la loro sono coloro che la politologia e l'esperienza hanno elevato al ruolo di profeti, vale la pena ...

Pamela Prati - “la sua agente rivelerà che Mark Caltagirone non esiste. Che fine farà a questo punto la showgirl?” : Attualità Anna Falchi: “Pamela Prati ha detto che si sposava per andare ospite un po’ qua e un po’ là. Mark Caltagirone non esiste” di F. Q. È la conferma che molti aspettavano da tempo e pare che stavolta a darla sarà proprio una delle agenti di Pamela Prati, ospite nella prossima puntata di Live Non è la D’Urso. ...

Che fine ha fatto Maria Giovanna Elmi : Maria Giovanna Elmi, amata protagonista della TV italiana degli anni ’70, è da sempre una donna vulcanica e piena di energia. Bionda, bellissima e acqua e sapone come una Barbie, ha voluto, fin da piccola, lavorare nel mondo della moda e dello spettacolo ma sempre con la testa sulle spalle: da giovanissima, infatti, per pagarsi gli studi e comprarsi quello che più desiderava si inventava mille lavoretti e dava ripetizioni di latino per non ...

Motocross - GP Portogallo MXGP 2019 : qualifiChe e gare. Orari - programma e tv del fine settimana : Dopo nemmeno una settimana di attesa torna immediatamente il Mondiale 2019 di Motocross. Dopo la splendida gara di Mantova valevole per il Gran Premio di Lombardia si torna subito in pista per il Gran Premio del Portogallo. Il weekend che prenderà scena ad Agueda (18-19 maggio) ci regalerà il consueto spettacolo, con Tony Cairoli di nuovo a caccia di punti pesanti per avvicinarsi in maniera ulteriore al suo decimo titolo della carriera. Per il ...

Sabato e domenica nel Foglio. Che cosa c'è nell'inserto culturale del fine settimana : Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare qui dalle 11 di venerdì) La grande purga dei liberal - Non l’ha fatta Trump, ma il MeToo. Giornalisti, editori, musicisti, intrattenitori. E’ stata una orrenda strag

Motori – ‘Beccata’ in anteprima la Ferrari ibrida da 1000 cavalli Che sarà presentata a fine maggio [VIDEO] : Dalle prime informazioni trapelate si sa che la prossima Ferrari ibrida sarà dotata di un propulsore V6 biturbo e una potenza combinata di circa 1000 cavalli La casa di Maranello ha recentemente annunciato che, entro la fine del mese di maggio, sarà presentata una Ferrari ibrida da 1000 cavalli. La rivelazione arriva direttamente dall’amministratore delegato di Ferrari, Louis Camilleri, in occasione della conferenza sul 1° trimestre ...

Al confine con la Francia c’è un modello di accoglienza Che funziona : “Con la micro accoglienza diffusa il migrante diventa il tuo vicino di casa”. L’ultimo episodio della serie sulle frontiere Storie InterRotte. Leggi

Nel finale di Grey’s Anatomy 15 eroismo - romanticismo e mistero : Che fine faranno Meredith e Jackson? (Recensione) : Il finale di Grey's Anatomy è un grande punto interrogativo: l'episodio 15x25, Salto nella nebbia, ha un titolo particolarmente azzeccato, visto che la conclusione di questa stagione ha dei contorni piuttosto fumosi. Iniziato con la nebbia che avvolge una parte della città e manda il traffico in tilt, mentre sull'ospedale splende il sole, l'episodio regala come prevedibile la nascita di Allison, figlia di Owen e Teddy e probabilmente anche ...

90 Special - Che fine ha fatto il programma di Nicola Savino? : "90 Special tornerà nel mese di maggio, tornerà prima che voi andiate in vacanza. Si farà ancora". Lo annunciava Nicola Savino il 29 novembre 2018 durante una puntata di Deejay Chiama Italia. In realtà il mese di maggio sta per finire e di 90 Special non si è vista l'ombra. Il motivo? Presto detto: il programma è stato cancellato dai palinsesti della primavera di Italia 1 (e rinviato alla prossima stagione) per una questione di budget.90 ...

Che fine ha fatto il Samsung Galaxy Fold? : C'è nebbia attorno al Galaxy Fold, lo smartphone pieghevole di Samsung. L'arrivo sul mercato, previsto per il 26 aprile, è stato rimandato perché – nei primi test di giornalisti ed esperti del settore – aveva evidenziato alcuni problemi, praticamente immediati. Il 22 aprile, la società aveva scritto ai clienti che avevano già prenotato il dispositivo, avvertendoli che – viste le verifiche in corso – “entro due settimane” sarebbero ...

Che fine ha fatto Snapchat? Ultima fiammata coi filtri di genere : La piattaforma di Evan Spiegel, usata soprattutto dagli adolescenti, non cresce da tempo: se i conti vanno un po’ meglio gli utenti ristagnano e l’app ritrova popolarità solo come divertente strumento creativo. Come con le lenti che trasformano uomini in donne e viceversa