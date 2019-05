Caso Palermo | il giudice si astiene | udienza rinviata

Palermo - prende il reddito di cittadinanza ma lavora in nero : denunciato operaio. Secondo Caso nelle ultime due settimane : prendeva il reddito di cittadinanza ma nel frattempo lavorava in nero. È il Secondo caso di truffa segnalato in pochi giorni da LiveSicilia. Entrambi a Palermo. Ieri, i carabinieri di Partanna Mondello hanno denunciato un palermitano di 52 anni che aveva ottenuto la carta prevista dal governo ma allo stesso tempo lavorava in nero presso una ditta di costruzioni a Sferracavallo, nel palermitano. L’uomo, aveva già ricevuto trecento euro ...

Scuola - Salvini si è espresso sul Caso della docente sospesa a Palermo : Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, è stato ospite di Skuola.net: tra i vari argomenti trattati durante l’intervista, il vicepremier ha toccato anche la questione riguardante la docente sospesa a Palermo per un video che lo riguardava direttamente. Un caso che ha scatenato la reazione anche del mondo politico e che ha dato vita ad un’ondata di polemiche. Ecco il giudizio di Matteo Salvini sulla questione. Salvini ...

Il Caso della prof sospesa a Palermo dimostra quanto sia fondamentale insegnare la storia : “La storia è sempre storia contemporanea”, insegnarla significa sperimentarlo sul campo: il confronto tra passato e presente è necessario. Piena solidarietà dunque alla professoressa Rosa Maria Dell’Aria di Palermo; il lavoro dei suoi studenti sul razzismo di ieri e di oggi avrebbero potuto farlo i miei alunni (con qualche precisazione: viviamo in un sistema democratico, non c’è una dittatura), è vero che l’intolleranza e la discriminazione ...

Le notizie del giorno – Atto vandalico contro la sede di un club di Serie C - il retroscena sull’addio di Allegri - il Caso Palermo coinvolge anche la Primavera rosanero : Atto vandalico IN Serie C – Grande paura in vista del prossimo turno del campionato di Serie C, la stagione è entrata nella fase decisiva. Me nelle ultime ore si è verificato un raid vandalico nella sede dell’Arezzo calcio, distrutti computer e suppellettili, l’attacco si è verificato la scorsa notte e aveva come obiettivo gli uffici della società (APPROFONDIMENTO) retroscena Allegri-DE LAURENTIIS – Ieri l’annuncio dell’addio a ...

Il Caso dell'insegnante di Palermo sospesa per un video su Salvini : Infuriano le polemiche dopo la sospensione per 15 giorni di una docente di Italiano dell'Industriale Vittorio Emanuele III di Palermo, cui viene contestato di non avere controllato preventivamente il lavoro dei suoi alunni che, in occasione della Giornata della memoria del 27 gennaio, avevano presentato un video nel quale si accostava la promulgazione delle leggi razziali al Decreto sicurezza del ministro dell'Interno. Dopo segnalazioni anche ...

Scuola - scoppia il Caso della docente sospesa a Palermo : Sta facendo particolarmente discutere il caso della docente sospesa a Palermo per non aver vigilato sui propri alunni in merito ad una videoproiezione nella quale si accostava la promulgazione delle leggi razziali del 1938 al decreto sicurezza del ministro dell’Interno Matteo Salvini. Il provvedimento nei confronti dell’insegnante prevede una sospensione di 15 giorni e il dimezzamento dello stipendio. La sospensione è scattata in seguito ...

La Lega interviene sul Caso Palermo : “la retrocessione è un sopruso” : Il caso Palermo diventa anche una questione politica, con la Lega che alza la voce in merito alla querelle “La sentenza del tribunale federale nazionale della Figc che condanna il Palermo alla Serie C è un sopruso giustizialista, un provvedimento iniquo, di un’asprezza spropositata, mai adottato in precedente per casi analoghi. La città di Palermo pretende rispetto, lo stesso che hanno dimostrato i tifosi che ieri sera hanno ...

Caso Palermo - Legacoop Sicilia : “al fianco della squadra e del Comune” : “Trent’anni fa quando il Palermo rischiava il fallimento, anche il movimento cooperativo contribuì entrando a far parte della compagine azionaria della squadra. Ciò che è accaduto in queste settimane non può che lasciare l’amaro in bocca e vederci nuovamente al fianco della squadra e del Comune, che sta verificando l’ipotesi di azioni legali per danno all’immagine della città”. Sono le dichiarazioni del ...

Caso Palermo - al via la class action dei tifosi : Palermo class action tifosi. La retrocessione del Palermo arrivata con la sentenza in primo grado per presunti illeciti amministrativi compiuti tra il 2014 e il 2017 continua a fare discutere. A muoversi ora è il sindaco del capoluogo siciliano, Leoluca Orlando, che ha dato formalmente mandato all’Avvocatura comunale di verificare, anche ma non solo in […] L'articolo Caso Palermo, al via la class action dei tifosi è stato realizzato ...

Caso Palermo - Giorgetti punge Gravina : “ho chiesto obiettività - imbarazza la tempistica utilizzata” : Il sottosegretario Giorgetti ha lanciato una frecciata a Gravina per quanto riguarda il Caso Palermo “Ho chiesto a Gravina obiettività” sul Caso Palermo. “Il fatto che dopo tre anni di conclamate violazioni, siamo arrivati a una decisione all’ultimo giorno di campionato in corso, imbarazza“. A sottolinearlo è stato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega allo Sport Giancarlo Giorgetti in ...

Giorgetti a 360° su Caso Palermo - stadi e finale di Coppa Italia : Normalmente “vincono gli sfavoriti”, quindi la Lazio. Sono le dichiarazioni del sottosegretario alla presidenza del Consiglio, con delega per lo Sport, Giancarlo Giorgetti, in merito alla finale di Coppa Italia di stasera che metterà di fronte Atalanta e Lazio, due vere sorprese della competizione. In vista degli Europei di Calcio a Roma “abbiamo riallacciato l’organizzazione e recuperato risorse. Ci saranno ...

Caso Palermo - le reazioni dopo la retrocessione : le dichiarazioni di Balata e deputato del Partito democratico Miceli : “Quando sta accadendo in queste ore a Palermo e al Palermo calcio rappresenta una vera e propria vergogna sportiva. Come puo’ il Governo consentire che lo sport diventi terreno di forzature giudiziarie che rischiano di ledere irrimediabilmente l’immagine dello sport, della citta’ di Palermo e del Palermo calcio? Intervenga”. Sono le dichiarazioni del deputato del Partito democratico e segretario del Pd ...

Caso Palermo - Gravina : “Organi giustizia sportiva siano autonomi” : Gravina Palermo. In attesa di capire come evolverà la situazione del Palermo, Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha voluto chiarire il suo pensiero: “Stiamo lavorando affinché chi inizia un campionato lo deve portare a termine e lo deve disputare nel rispetto delle regole. Questo vale per tutti, ad iniziare dalla prossima scadenza che è quella […] L'articolo Caso Palermo, Gravina: “Organi giustizia sportiva siano ...

Serie B - come cambiano gli scenari in Caso di sanzione del Palermo : Foggia e Perugia sperano : Il Palermo attende oggi la decisione del Tribunale Federale sulla richiesta di retrocessione del club rosanero, fatta dal Procuratore Giuseppe Pecoraro. Il Palermo è stato mandato a giudizio per presunti illeciti sportivi tra il 2014 e il 2017, nell’era Zamparini, per il quale è stata chiesta la radiazione. La richiesta del Procuratore Federale, Giuseppe Pecoraro è stata pesantissima: retrocessione in Serie C. Nella migliore delle ...