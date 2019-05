Caso Huawei | anche la giapponese Panasonic ferma le forniture dopo il bando imposto dagli

Doccia gelata per i futuri smartphone Huawei : addio a ARM e ai suoi processori per il Caso Google : Una vera e propria altalena di notizie positive e negative, in questi giorni, per quanto riguarda il mondo degli smartphone Huawei dopo l'arrivo sulla scena del caso Google. L'ordine firmato da Trump, che a partire dal prossimo 19 agosto potrebbe limitare il supporto di Mountain View ai prodotti realizzati dal colosso cinese, come abbiamo notato nella giornata di lunedì ha indotto anche altri fornitori a cambiare le carte in tavola sulla ...

Il Caso Huawei – Android - spiegato : Perché Google ha sospeso la licenza, che cosa rischia l'azienda cinese, che c'entra Trump e cosa cambia per gli smartphone che abbiamo in tasca

Caso Google-Huawei : Codacons è pronta a scendere in campo in difesa dei cittadini italiani : Il Codacons si prepara a intervenire in difesa degli utenti Huawei, che dopo il ban commerciale negli USA rischiano di vedere lesi i propri diritti. L'articolo Caso Google-Huawei: Codacons è pronta a scendere in campo in difesa dei cittadini italiani proviene da TuttoAndroid.

A che punto è la sfida tra Cina - Canada e Usa sul Caso Huawei : Riappare in tribunale, a Vancouver, la direttrice finanziaria di Huawei, Meng Wanzhou , arrestata il 1 dicembre scorso in Canada su mandato degli Stati Uniti, che ne chiedono l'estradizione con accusa ...

Huawei - Mollicone - FdI - : Caso Uk conferma rischi per sicurezza : Roma, 2 mag., askanews, - 'Le notizie che arrivano dal Regno Unito confermano i rischi legati all'entrata delle aziende cinesi nelle reti delle infrastrutture strategiche. Il 5G, rete di quinta ...

Caso Huawei - May silura ministro Difesa : Dal suo canto, Williamson rigetta ogni accusa ed afferma di essere vittima di una "vendetta" politica e di un "tribunale farsa". In un'intervista al Times, Williamson infatti afferma di avere un ...