Cartoline dal Festival di Cannes

(Di giovedì 23 maggio 2019) La 72esima edizione deldel Cinema diterminerà il 25 maggio con la cerimonia di chiusura, durante la quale verrà assegnata l’ambita Palma d’oro a uno dei ventuno film in concorso. In questi giorni, sulla croisette, stanno sfilando tantissime star del cinema hollywoodiano e non solo: da Leonardo Di Caprio e Brad Pitt, protagonisti della nuova pellicola di Quentin Tarantino, fino a Elthon John e Charlotte Gainbourg, sono tanti i volti noti che hanno attirato l’attenzione dei media di tutto il mondo. Nella nostra gallery qui in alto trovate una selezione di scatti piuttosto iconici raccolti finora.daldiWired.

