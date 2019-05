Carta d’imbarco per Marte | il proprio nome in un chip inviato sul Pianeta Rosso

meteoweb.eu

(Di giovedì 23 maggio 2019) Anche se passeranno anni prima che l’uomo possa colonizzare, la Nasa sta già dando al pubblico la possibilità di inviare il– inciso su un– che verràa bordo del rover Mars 2020. La partenza della missione è prevista a luglio del prossimo anno, mentre l’arrivo sulè in programma per febbraio 2021. Mars 2020 ha un peso di circa 1000 chili e il suo obiettivo sarà quello di studiare l’abitabilità die la vita microbica passata per trovare eventuali tracce di vita biologica. La missione – spiega Global Science – provvederà allo stoccaggio di campioni geologici per consentire a una futura missione di riportarli sulla Terra per analizzarli. «Vogliamo condividere questo viaggio di esplorazione marziana con il pubblico – ha commentato Thomas Zurbuchen della Nasa – risponderemo agli interrogativi sulla possibile abitabilità di ...

