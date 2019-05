Carabinieri sventano rapina in casa | un arresto | caccia ai complici

romadailynews

(Di giovedì 23 maggio 2019) Roma – L’intuito di una pattuglia deidel Nucleo Radiomobile di Roma, nella notte, ha consentito di sventare un importante furto in appartamento in via Annia Regilla al Quarto Miglio. I militari, transitando nella strada a senso unico, hanno notato un’auto parcheggiata contro mano e si sono insospettiti; all’interno c’era un ladro che faceva da palo che ha dato il segnale ed e’ stato raggiunto in strada dagli altri, almeno 3, che dopo avere abbandonato la cassaforte che avevano smurato, hanno tentato tutti di fuggire con l’auto, una Bmw di grossa cilindrata, risultata rubata. Idel Nucleo Radiomobile gli hanno bloccato la via di fuga ma i malfattori, con manovre estreme hanno tentato di tamponare l’auto dei militari ma poi hanno deciso di fare retromarcia, cercando di farsi strada, senza riuscirvi, forzando e ...

