Canoa velocità | Coppa del Mondo Poznan 2019 | tanti grandi nomi al via | assente l’Italia

(Di giovedì 23 maggio 2019) Scatterà oggi a Pozanan, in Polonia, la stagione internazionale dellaal via, ma anche Nazionali assenti, come l’Ungheria o l’Italia, che però sarà al via nella paraanche Pita Taufatofua (Tonga), che spera di qualificarsi alla sua terza Olimpiade nel terzo sport diverso. Detto degli assenti, passiamo a chi invece sarà al via in Polonia: ipiù impornelle startlist sono quelli della canadese Laurence Vincent-Lapointe, della neozelandese Lisa Carrington, del tedesco Sebastian Brendel, del britannico Liam Heath e del lusitano Fernando Pimenta, i quali non avranno però vita facile, visto il campo partenti. La canadese, autentica dominatrice del C1 200, cercherà di proseguire nella sua striscia di successi fino a Tokyo, vista l’introduzione della specialità ai Giochi, così come la neozelandese, che punta ad essere ...

