Cannes | non solo film L’attrice Lea Seydoux si scatena al party

Chiara Ferragni ci dà un taglio per Cannes - ma non è come sembra : Chiara Ferragni ha stupito tutti sul red carpet di Cannes con un look grintoso e un taglio di capelli molto corto rispetto al solito. Il cambio di acconciatura era stato “confermato”, solo inizialmente, da una storia su Instagram pubblicata dalla influencer che ha mostrato le ciocche bionde per terra dopo il presunto taglio.In realtà si trattava solo di uno scherzo per i seguaci della influencer e moglie di Fedez. La Ferragni ...

Brooklyn Beckham e la fidanzata non riuscivano a staccarsi l’uno dall’altra sul red carpet di Cannes 2019 : Tra baci sul collo e sguardi languidi The post Brooklyn Beckham e la fidanzata non riuscivano a staccarsi l’uno dall’altra sul red carpet di Cannes 2019 appeared first on News Mtv Italia.

A Cannes un Tarantino meno scatenato del solito. Ma non possiamo raccontarvelo : Non il miglior Quentin Tarantino della nostra vita. Se l’erano spassata di più i fortunati che 25 anni fa avevano visto “Pulp Fiction” (magari senza aver conoscere “Le iene”, sorpresa totale). “C’era una volta… a Hollywood” – togliete subito quei dannati puntini dal titolo, lo fate sembrare uno scri

Festival di Cannes 2019 - Ngoc Trinh e il vestito-non-vestito : La moda, come altri campi, ha dei misteri che i comuni mortali non possono capire: uno degli ultimi esempi è il vestito indossato da Ngoc Trinh al Festival di Cannes 2019. Il red carpet era quello di A Hidden Life, il nuovo film di Terrence Malick (The Tree of Life), drammatico film che racconta la storia di un contadino che rifiuta di arruolarsi nell2019;esercito nazista, pagando con la propria vita. Forse la modella vietnamita Ngoc ...

Festival di Cannes - Quentin Tarantino lancia un appello : “Non fate spoiler” : “Io amo il cinema. Voi amate il cinema. È l’avventura di scoprire una storia per la prima volta”. Inizia così la lettera-appello scritta e pubblicata su Twitter da Quentin Tarantino. Il celebre regista, in gara al Festival di Cannes, memore forse del furto della sceneggiatura di The Hateful Eight, ha chiesto infatti ai suoi fan di non far trapelare alcuna notizia dopo la première della sua nuova pellicola in Costa Azzurra. “Sono molto eccitato ...

Monica Bellucci a Cannes : "La vecchiaia non mi spaventa" - : Alessandro Pagliuca Monica Bellucci parla a Cannes e lo fa affermando che sta affrontando la sua età senza alcuna paura Monica Bellucci a Cannes parla di lavoro ma soprattutto di sè stessa. Durante un'intervista rilasciata in Francia ha confidato: "Ho convinto Claude Lelouch a entrare nel suo film". L’attric , tra i nomi italiani più amati e richiesti oltre Alpi è presente con Les Plus Belles Années d’une vie, ieri fuori ...

Cannes 2019 - Pedro Almodovar : “La mia ambizione non è definita dai premi ma dal riuscire a raccontare le storie attraverso il cinema” : Tra finzione e biografia, tra sogno e realtà, Pedro Almodovar ha confezionato un grande film e un’opera grande. L’apparente ripetizione riferisce all’impresa personale e universale messa in scena in Dolor Y Gloria, da ieri anche nelle sale italiane in contemporanea al Festival di Cannes dove è tra i più accreditati concorrenti alla Palma d’oro. Testamento “liberamente riprodotto” della propria vita, il nuovo film del più famoso cineasta spagnolo ...

Giulia De Lellis e Andrea Damante a Cannes : non posano insieme per evitare gossip (RUMORS) : Il ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis e Andrea Damante, è sempre più palese: nonostante il ragazzo abbia provato a minimizzare gli incontri che ha da qualche mese con la sua ex, sono ormai frequentissimi gli eventi ai quali partecipano "in coppia". Come racconta il sito di Tabloit, ieri sera i "Damellis" sono arrivati insieme al party di Chopard che si è tenuto a Cannes, ma hanno rifiutato di farsi fotografare uno accanto all'altro pare per ...

Cannes 2019 - Luca Guadagnino celebra la Bellezza con The Staggering Girlè. Ma il formato mediometraggio non è molto richiesto : Attualità Festival di Cannes, Bella Hadid e Carla Bruni fanno una foto insieme: la somiglianza è impressionante di F. Q. “Questo piccolo film è la realizzazione dei miei desideri” dichiara col solito candore Luca Gudagnino,il cui mediometraggio The Staggering Girlè fra gli eventi speciali della Quinzaine des Realisateurs, portando il regista ...

Festival di Cannes 2019 - Rocketman non è Bohemian Rhapsody. Ma il biopic su Elton John funziona : Una celebrazione ma non un’apologia di Elton John. “Perché per quanto straordinario possa essere, Elton resta un essere umano, e quindi imperfetto. E tutte le sue imperfezioni, come i suoi pregi, fanno parte del film”. Così Taron Egerton, visibilmente commosso, descrive il personaggio/persona Elton John che ha avuto “il piacere, l’onore e la responsabilità di interpretare” nel biopic Rocketman, fuori concorso a Cannes e nelle sale italiane dal ...

I morti non muoiono - il trailer del film zombie che ha aperto Cannes : http://www.youtube.com/watch?v=mA9SZvdQ2Oo È finalmente arrivato il trailer italiano de I morti non muiono, la commedia zombie dell’acclamato regista Jim Jarmusch che ha aperto il 14 maggio l’edizione del festival di Cannes attualmente in corso. Il regista di Ghost Dog, Solo gli amanti sopravvivono e Paterson firma qui appunto una pellicola surreale che riprende i temi dei classici titoli sui non-morti ma in chiave decisamente ...

I morti non muoiono - horror con poesia di Jarmush apre Cannes : Una Spoon River alla fine del mondo è il dono d'apertura che Jim Jarmush fa al 72 Festival di Cannes: "I morti non muoiono"

Festival di Cannes 2019 - I morti non muoiono di Jim Jarmusch : In una sonnolenta cittadina qualunque dell’America, chiamata Centerville (ma potrebbe chiamarsi Twin Peaks), c’è qualcosa di strano. La luna è enorme, le ore delle giornata hanno una scansione imprevedibile, gli orologi non funzionano bene e nemmeno le stazioni della radio, mentre gli animali hanno comportamenti bizzarri. “Qualcosa di strano sta per succedere”, dice il poliziotto Ronnie Peterson (Adam Driver) al suo partner più anziano, Cliff ...