Cannes 72 Il Traditore | La Croisette accoglie Favino e Bellocchio

Il Traditore - Marco Bellocchio a Cannes : “L’universo di Palermo mi sembrava la luna” : Un film non convenzionale eppure popolare. Un mondo tutto da esplorare “perché io vengo da Piacenza e l’universo di Palermo mi sembrava sulla luna”, una traccia indelebile della recente storia criminale italiana. Tanti erano i desiderata e le sfide di Marco Bellocchio nell’affrontare la figura di Tommaso “Masino” Buscetta prima che diventasse Il Traditore. “Non sapevo nulla di Buscetta se non quel che si è raccontato sui giornali. Quando il ...

Cannes - Il Traditore di Bellocchio dramma intimista e universale con Favino interprete intenso di Buscetta : Era un uomo complesso e sofisticato il cosiddetto soss dei due mondi, all’anagrafe Tommaso Buscetta detto Masino. Seppur con licenza elementare, il suo sguardo sapeva di profetico e la sua dignità non gli permetteva di nascondere il tormento legato a sensi di colpa e scelte sbagliate. Non stupisce che una figura tanto contraddittoria quale il più famoso pentito di Cosa Nostra sia diventata oggetto e soggetto del nuovo film di Marco Bellocchio, ...

A Cannes "Il Traditore" di Bellocchio : 14.50 E' il giorno di Marco Bellocchio,a Cannes, con il nuovo film "Il Traditore". Pierfrancesco Favino interpreta il "boss dei due mondi",Tommaso Buscetta, che per primo rivelò a Giovanni Falcone i segreti della mafia. L'Italia è presente anche con un documentario su Bernardo Bertolucci, nella sezione Cannes Classics:un dialogo ravvicinato del critico Mario Sesti con uno dei grandi autori del nostro cinema, scomparso di recente.

Festival di Cannes 2019. Marco Bellocchio e «Il traditore» : Marco Bellocchio è un’habitué del Festival di Cannes. Quest’anno con Il traditore, sul pentito di mafia Tommaso Buscetta (Pierfrancesco Favino), è la sua dodicesima volta (se si conta anche l’esperienza come membro della giuria nel 2007). Il suo rapporto con la kermesse d’oltralpe inizia nel 1977 con Il gabbiano, tratto da Cechov, con Laura Betti, Remo Girone e Paola Villoresi. Fu presentato fuori concorso. Nel 1980 partecipa al concorso con ...

Cannes - Il Traditore di Bellocchio in sala nell’anniversario di Capaci. Il figlio di una vittima : “È solo marketing. Offensivo” : “È solo marketing, da orfano di quella strage mi permetto di scrivere che è decisamente offensivo“. Giovanni Montinaro, figlio di Antonio, il poliziotto a capo della scorta di Giovanni Falcone morto nella strage di Capaci, protesta contro la decisione di fare uscire in sala il film di Marco Bellocchio su Tommaso Buscetta proprio il giorno dell’anniversario dell’attentato, il 23 maggio. Il Traditore è l’unica ...

