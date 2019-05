Cannabis | cosa ha portato la legalizzazione negli Usa? Meno reati | più lavoro e più soldi

Cannabis light in Italia : effetti - chiusura negozi e cosa comporta : Cannabis light in Italia: effetti, chiusura negozi e cosa comporta Lega e M5S non se le sono mandate a dire nelle ultime settimane e i terreni di scontro sono stati diversi. Il più recente, in ordine cronologico, è quello della Cannabis light in Italia, e in particolare la possibile chiusura dei Cannabis shop nel nostro Paese, con già alcune chiusure avvenute nelle Marche. L’obiettivo di Salvini è quello di scagliarsi contro la proposta di ...

Cannabis light - la circolare del Viminale : più controlli sui negozi ma no chiusure Cosa dice la legge - I rischi per la salute : Una circolare del Capo di Gabinetto, Matteo Piantedosi, sollecita «un’approfondita analisi del fenomeno, che tenga conto di tutti i fattori di rischio» legati alla commercializzazione

Cannabis light : ecco cosa prevede la legge - Sky TG24 - : La vendita di prodotti a base di canapa con basso contenuto di Thc è resa possibile da una norma del 2016. La legge tutela la produzione industriale della canapa leggera ma tecnicamente non ne ...

Salvini contro la Cannabis light. Si può fare? Cosa dice la legge (e la Cassazione) Conte : «Tema non all’ordine del giorno» : Il settore è regolato da una legge del 2016 e la Cassazione a gennaio ha ribadito che si tratta di una attività legale. E i tre shop chiusi a Macerata? Vendevano prodotti con un contenuto di Thc non consentito

Cannabis legale : ministro Matteo Salvini - ma cosa ti sei fumato? : Mi costituisco, confesso: ho fumato Cannabis, illegale e legale. L’ho fatto a lungo, soprattutto nel primo caso. Non ne vado orgoglioso, ma men che meno mi pento. Poi ho smesso. Ho smesso di fumare Cannabis con alti contenuti di Thc, quella illegale, per intendermi con chi non fosse avvezzo alla questione nel 2014. L’ho fatto per due motivi: non mi dava più alcun piacere, anzi mi agitava, e allo stesso tempo ho maturato una ...