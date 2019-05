Cambiamenti climatici | la chiamata alle piazze di Greta Thunberg | “Domani sciopero

Cambiamenti climatici : la sfida delle città - la risposta si chiama “Clime” : Oltre i due terzi della popolazione mondiale nel 2050 vivranno in città, secondo dati recentemente diffusi dall’ONU. Allo stesso tempo la vita in ambiente urbano è sensibile ad alcuni fenomeni come ondate di calore ed eventi meteo estremi che sono particolarmente legati ai Cambiamenti climatici. Conoscere come il clima cambierà in futuro e come potrebbe impattare una specifica realtà urbana è molto importante per fare in modo che quella ...

Cuneo. Corso pratiche di adattamento ai Cambiamenti climatici in ambito urbano : “pratiche di adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano”. E’ il titolo delle due giornate formative che il Parco fluviale

Raggi : agire urgentemente sui Cambiamenti climatici - questa nostra richiesta ai leader G20 : Roma – “Le citta’ e i cittadini fanno sentire la loro voce per disegnare il futuro. Dobbiamo agire urgentemente sui cambiamenti climatici, favorire l’inclusione sociale e puntare su una crescita condivisa e sostenibile. È quanto chiediamo con forza ai leader dei governi del G20”. Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, in Giappone, a Tokyo, per partecipare al summit internazionale ‘Urban 20′ che ...

Cambiamenti climatici e invasioni biologiche : la parola ai pescatori del Mediterraneo : Sei un pescatore esperto? Allora quando esclami: “Questo non si era mai visto prima“, potresti essere testimone di importanti Cambiamenti in atto nel Mar Mediterraneo. Uno studio, pubblicato oggi dalla prestigiosa rivista Global Change Biology, raccoglie le testimonianze di oltre 500 pescatori provenienti da 9 paesi Mediterranei, che raccontano come il nostro Mediterraneo stia cambiando rapidamente sotto la spinta del riscaldamento ...

Cambiamenti climatici : Copernicus firma nuovo contratto per proteggere biodiversità ed ecosistemi : Oggi, in occasione della Giornata Internazionale della Diversità Biologica, Copernicus Climate Change Service (C3S), implementato dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio raggio (ECMWF) a nome dell’Unione Europea, annuncia un progetto innovativo per aiutare a monitorare l’effetto dei Cambiamenti climatici sulle diverse forme di vita attualmente esistenti sulla terra. C3S raccoglierà informazioni dal proprio Climate Data ...

Da Chernobyl a Greta Thunberg - Federico Fazzuoli svela curiosità e retroscena su Linea Verde e i Cambiamenti climatici : Federico Fazzuoli, storico conduttore di “Linea Verde”, è intervenuto ai microfoni de “L’Italia s’è desta” condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano. Sul successo di Linea Verde. “Il segreto era la continuità, l’idea che settimana dopo settimana potevi avere un colloquio diretto con i telespettatori –ha affermato Fazzuoli-. E poi un momento di grande ...

Cambiamenti climatici e sviluppo urbano : strumenti di supporto all’adattamento locale : È la sfida cruciale della nostra era e le città ne sono protagoniste. Insieme alla scienza. Gli effetti dei Cambiamenti climatici prendono forme diverse in realtà locali diverse. Le città si trovano nelle condizioni di dover individuare strategie, misure e strumenti per affrontare questi effetti e garantire crescita sociale ed economica delle proprie comunità, sicurezza dei cittadini, qualità della vita e dell’ambiente. La scienza offre ...

Clima - M5s : “Salvini confonde il meteo con i Cambiamenti climatici” : “Salvini presenta programma ambiente ma confonde meteo con cambiamento Climatico. Basta citare dati scientifici o innumerevoli scienziati del settore per dire cosa sta avvenendo al nostro pianeta. Quando si parla di ambiente bisogna farlo con cognizione di causa”. Lo affermano i parlamentari M5S delle commissioni ambiente di Camera e Senato. “Non farlo – proseguono- significa denigrare il lavoro di centinaia di ...

I Cambiamenti climatici potrebbero avere influito sugli spostamenti nel Paleolitico : Il cambiamento climatico potrebbe aver influito sulle abitudini di mobilità dei gruppi umani di due culture che hanno animato il Paleolitico superiore: quella Gravettiana, diffusa tra 30 mila e 20 mila anni fa, e quella Epigravettiana, diffusa tra 20 mila e 8 mila anni fa. È quanto emerge da una nuova analisi effettuata su alcuni denti rinvenuti nella Grotta Paglicci, importante sito ricco di reperti paleolitici che si trova a Rignano Garganico, ...

Gli effetti dei Cambiamenti climatici sull’Italia saranno devastanti : Oltre sette milioni di morti ogni anno. È il drammatico dato delle vittime dell’inquinamento, secondo l’Oms, che fotografa una situazione ormai al limite. L’allarme sui rischi dei cambiamenti climatici viene rilanciato… L'articolo Gli effetti dei cambiamenti climatici sull’Italia saranno devastanti proviene da Essere-Informati.it.

I koala sono “funzionalmente estinti” : l’uomo e i Cambiamenti climatici responsabili del loro declino : Il numero dei koala è sceso così tanto in Australia che la specie è ora “funzionalmente estinta”. L’Australian koala Foundation ha dichiarato che potrebbero esserci solo 80.000 animali rimasti in libertà. Nonostante possa sembrare un numero alto, l’Australian koala Foundation dichiara che è improbabile che questi animali siano in grado di produrre una nuova generazione. La definizione di “estinzione funzionale” descrive una popolazione animale ...

Prima mappa del ciclo dell’acqua nella sua interezza : permetterà migliori previsioni dei Cambiamenti climatici : Presentata dall’Agenzia spaziale europea (ESA) durante l’evento “Living Planet” la Prima mappa al mondo che quantifica il ciclo dell’acqua tra terra, mare e cielo conosciuto a livello scientifico come ciclo idrologico. La mappa che si focalizza sull’area del Mediterraneo, è stata realizzata incrociando i dati di satelliti che analizzano parametri differenti, come l’umidità del terreno o la temperatura ...

Lotta ai Cambiamenti climatici : italiani scettici rispetto al ruolo guida dell’UE : Secondo gli italiani, sono le amministrazioni locali i principali enti pubblici di riferimento per la Lotta ai cambiamenti climatici, prima ancora dell’Unione Europea e del governo nazionale. E’ quanto emerge dalla sesta edizione dell’indagine sul clima della Banca europea per gli investimenti (Bei), in collaborazione con YouGov, società internazionale di analisi dell’opinione pubblica. In particolare, il sondaggio analizza come i ...

Moria delle api : le cause - dai pesticidi ai Cambiamenti climatici : “Se le api scomparissero dalla faccia della terra, all’uomo non resterebbero che quattro anni di vita”. Questa frase attribuita, seppur con degli interrogativi, ad Albert Einstein dice molto sull’importanza strategica delle api. Questi piccoli insetti sono essenziali per mantenere inalterato l’equilibrio ambientale e per salvaguardare la biodiversità. Negli ultimi anni, tuttavia, le api, e in generale tutti gli insetti impollinatori, stanno ...