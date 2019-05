Calcio | Guardiola alla Juventus?

Uragano Manchester City - 6-0 al Watford e mani anche sulla FA Cup : Guardiola è nella storia del Calcio inglese : L’allenatore catalano conquista tutti i trofei in palio in Inghilterra, prendendosi anche la FA Cup grazie al successo per 6-0 contro il Watford Il Manchester City non lascia nemmeno le briciole, la formazione di Guardiola si prende anche la FA Cup e centra il ‘triplete’ interno dopo aver conquistato Premier League e Carabao Cup. Daniel LEAL-OLIVAS / AFP Mai nessuno nella storia come Guardiola, che aggiunge nel mazzo ...

Calciomercato Juve - assalto a Guardiola - ma ci sono altri nomi : Conte in rialzo (RUMORS) : Ha stupito tutti il divorzio tra Massimiliano Allegri e la Juventus. Il tecnico bianconero, in cinque anni in bianconero, ha vinto cinque scudetti consecutivi, conquistando anche quattro Coppe Italia e arrivando due volte in finale di Champions League. Un bottino sicuramente di tutto rispetto, ma che non gli è bastato per la riconferma. Già dopo la sconfitta a Madrid contro l'Atletico, infatti, la dirigenza bianconera aveva mostrato delle ...

Calciomercato Juventus - City a rischio Champions : Guardiola potrebbe diventare bianconero : Arrivano indiscrezioni molto importanti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus e soprattutto Josep Guardiola. Il Manchester City rischia seriamente di essere escluso dalla Champions League a causa di irregolarità denunciate da Footbal Leaks che riguardano la sponsorizzazione di Etihad Airways, appartenente alla stessa proprietà del club, l'Abu Dhabi United Group. potrebbe dunque arrivare una sanzione della Uefa che impedirebbe al ...

Calciomercato Juve - Guelpa : 'Trattativa con Guardiola' : Sono ore molto importanti per quanto riguarda il futuro della Juventus. Parte dei tifosi non è soddisfatta del lavoro di Massimiliano Allegri e attribuisce a lui l'eliminazione del club bianconero dalla Champions League. Dopo la sconfitta per due a uno contro l'Ajax, il presidente Andrea Agnelli ha assicurato di volere puntare sul tecnico toscano anche per la prossima stagione, dal momento che Allegri ha un contratto con la Juventus fino al ...

Calciomercato Juventus - Sun e Marca : 'Ronaldo vorrebbe Guardiola per vincere la Champions' : Juventus certamente senza rivali in campionato, come dimostra anche il pareggio ottenuto fuori casa con l'Inter, a stagione finita. Resta però il fatto che il club bianconero ha deluso in Champions League quest'anno. La dirigenza sabauda ha investito molti soldi per formare una squadra sulla carta fortissima, ma alla fine eliminata dai giovanissimi dell'Ajax, che hanno certamente meritato la semifinale della massima competizione continentale per ...

Calciomercato : chi è Thiago Almada - l'obiettivo del City di Guardiola : Thiago Almada da Fuerte Apache, nato il 26 aprile 2001, sta per compiere 18 anni. Considerato tra i migliori prospetti del calcio argentino, sta creando grandi aspettative attorno a sé. Ha fatto parte ...

Calciomercato Juventus - Roberto Renga : 'Agnelli avrebbe contattato Guardiola' : In casa Juventus si respira un clima nero dopo la sconfitta subita dall'Ajax al ritorno dei quarti di finale di Champions League. La dirigenza bianconera aveva costruito una squadra fortissima sulla carta la scorsa estate, con gli acquisti di Joao Cancelo, Emre Can, Leonardo Spinazzola e soprattutto Cristiano Ronaldo, ma la Champions è sfuggita di nuovo e manca ormai da ventitré anni. La gran parte dei tifosi bianconeri sta criticando non solo i ...

Calciomercato Juventus - tra i possibili sostituti di Allegri c'è Guardiola : La disfatta in Champions League ha inevitabilmente lasciato degli strascichi in casa Juventus, la delusione dei tifosi così come della dirigenza è notevole, anche se il presidente Agnelli ha voluto sottolineare la qualità dell'Ajax e come abbia avuto molti meriti nel doppio confronto dei quarti di finale di Champions League. Lo stesso presidente nel post partita ha voluto confermare la panchina di Allegri, ribadendo come il tecnico toscano ha un ...

Calcio - la caduta degli dei : da Allegri ad Ancelotti - da Mou a Guardiola : ... quella tra Barcellona e Liverpool, dove in campo scenderanno 10 coppe dei Campioni, 5 per parte, e dove gioca uno dei due giocatori più forti del mondo, Lionel Messi. E poi ci sono i campionati ...

Ajax - mister Ten Hag strega il Calcio : chi è l'allievo di Guardiola che ha fatto fuori la Juventus : A quasi 50 anni Erik Ten Hag non ha vinto niente da allenatore, ma per un olandese questo non è un problema. D' altronde, questo ex difensore è nato nel 1970, proprio all' inizio del decennio in cui il calcio totale orange, pur perdendo due Mondiali, cambiò la storia del pallone. E fu poi la matrice

Barruchaga : 'Il Barca di Guardiola ha danneggiato il Calcio' : Il campione del mondo 1986 con la nazionale argentina, Jorge Barruchaga , si è espresso a La Nacion sulle innovazioni apportate da Guardiola al mondo del calcio:' Il Barcellona di Guardiola ha arrecato un grosso danno al calcio moderno , perchè adesso tutti tentano di imitarlo. Ogni tanto lo dico per scherzo, ma in realtà credo sia una cosa ...

Eto’o - che stoccata a Guardiola : “gli ho detto di chiedermi scusa! Inter? L’accordo migliore della storia del Calcio” : Samuel Eto’o svela un incredibile retroscena in merito al suo rapporto con Guardiola: il bomber camerunense messo alla porta dal tecnico spagnolo, si prese la sua rivalsa all’Inter Pep Guardiola è uno degli allenatori migliori della storia del calcio, i suoi metodi d’allenamento e i risultati ottenuti in carriera parlano al suo posto. Lo spagnolo però, ha avuto spesso dei forti contrasti con i top player delle squadre ...