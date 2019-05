OperaFisista : Brexit, Times: “Domani Theresa May annuncia le dimissioni”. Ma il ministro degli Esteri: “Riceverà Trump il 3 giugn… - TelevideoRai101 : Brexit,Times: 'May si dimetterà domani' - GiuPa82 : RT @GonnelliLuca: Brexit: per il “Times”, Theresa May annuncerà le dimissioni domani @LaStampa -

La premier britannica Theresa May dovrebbe annunciarele sue dimissioni,secondo quanto riferisce ilche cita alleati del capo del governo di Londra. Il quotidiano precisa che la leader dei conservatori avrebbe opposto resistenza agli appelli di una parte del suo esecutivo,che l'avrebbe invitata a lasciare l'incarico già ieri sera. May -secondo quanto si legge- dovrebbe dedicarsi oggi alle elezioni europee, nel giorno in cui vota il Regno Unito.E questo, secondo fonti del,sarebbe il suo ultimo atto da capo di governo.(Di giovedì 23 maggio 2019)