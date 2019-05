Brexit | Times | “Domani Theresa May annuncia le dimissioni” Urne aperte nel Regno Unito

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2019) Il paradosso delleper votare alle Europee mentre ilparty di Nigel Farage viene dato al 37%, in una tornata elettorale a cui dopo il referendum di quasi tre anni fa nessuno avrebbe creduto. La responsabile dei rapporti con Parlamento, Andrea Leadsom, che lascia il governo in protesta dopo il nuovo piano per l’uscita dalla Ue. E a chiudere il cortocircuito del (non) divorzio di Londra da Bruxelles c’è anche l’annuncio della premierMay che, mentre il Parlamento prosegue in uno stallo senza via d’uscita, domani annuncerà le sue dimissioni dopo avere respinto poche ore fa il tentativo di costringerla ad abbandonare il suo incarico da parte dei settori del governo e del Partito conservatore contrari al nuovo piano per la. Lo scrive il, che aggiunge come personalità vicine alla May, ritengono che la premier annuncerà la sua uscita di ...

