Borse | Europa in rosso tra elezioni | guerra commerciale e Brexit Giù anche Wall Street

Trump affonda le Borse con la minaccia di nuovi dazi alla Cina. Milano maglia nera d'Europa : Donald Trump minaccia nuovi dazi alla Cina e le Borse affondano, gelate dai timori di una guerra commerciale a tutto campo fra le due superpotenze mondiali. Una battaglia che rischia di soffocare la ...

Borse Europa pesanti - timori guerra dazi : 9.55 Apertura di settimana in profondo rosso per le principali Borse europee,dopo il crollo delle asiatiche. Pesa sui mercati l'annuncio di Trump di voler aumentare i dazi sulle importazioni dalla Cina. In forte calo Piazza Affari con l'indice Ftse Mib che cede il 2,05% a 21.316 punti.Parigi arretra dell'1,77%, mentre Francoforte lascia sul terreno l'1,94%. Chiusa Londra per festività. Lo spread tra Btp e Bund apre in rialzo a 259punti base ...

Borse Europa deboli - timore futuro stimolo economia Cina compensa buone trimestrali : Le Borse europee ripiegano dai massimi degli ultimi otto mesi, timorose sul percorso della politica economica e monetaria cinese " che potrebbe essere meno espansiva del previsto " che fa da ...

Borse Europa chiudono in rialzo : MILANO, 23 APR - Chiusura in rialzo per le principali Borse europee. Londra ha guadagnato lo 0,85% a 7.523 punti, Parigi lo 0,2% a 5.591 punti e Francoforte lo 0,16 % a 12.242 punti. In controtendenza ...

Borse Europa - indici correggono da massimi otto mesi appesantiti da settore minerario : ... con gli analisti del parere che sia prematuro parlare di una ripresa in Cina, nonostante la crescita del Pil del primo trimestre della seconda maggiore economia mondiale sia risultata migliore delle ...

Borse Europa in rialzo - sostegno da settore retail : ... mentre i dati cinesi pubblicati stamani fanno crescere la speranza che la seconda economia mondiale si stabilizzi.

Borse Europa stabili su speranze conclusioni negoziati Usa-Cina : ... soprattutto grazie alle speranze che i negoziati tra Cina e Stati Uniti possano avviarsi alla conclusione, che hanno allentato i timori sull'andamento dell'economia globale. Effetti positivi anche ...

Borse Europa in calo su timori crescita - in controtendenza Parigi grazie a LVMH - Sodexo : Le Borse europee sono in calo nella mattinata di oggi di fronte ai dubbi degli investitori sul possibile rallentamento dell'economia globale, anche se i guadagni dei titoli francesi, sostenuti dai solidi risultati pubblicati oggi, hanno compensato in parte le perdite.

Borse : bene l'Europa - Piazza Affari un po' meno : ... +1,1%,, l'indice di riferimento della Borsa londinese ha guadagnato ancora più di un punto percentuale alla faccia della Brexit, il calo della sterlina continua a dare linfa ad una economia in piena ...

Borse - l'Europa chiude positiva con spinta Wall Street. Ftse Mib +0 - 38% : Intanto, persistono i timori per un rallentamento dell'economia. Questa mattina è risultato inferiore alle attese il dato sul morale dei consumatori tedeschi: il barometro Gfk è sceso a 10,4 punti ad ...

Borse Europa risalgono dopo quattro sedute - ma timori per crescita : Le Borse europee recuperano un po' di terreno oggi dopo quattro sedute in perdita, anche se l'umore degli investitori rimane fragile a causa di preoccupazioni per l'affievolimento dell'economia, l'incertezza sulla Brexit e l'eventuale recessione negli Usa.