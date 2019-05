Boom tra le giapponesi della app anti-palpeggiatori Ecco come funziona

ilfogliettone

(Di giovedì 23 maggio 2019) Una app per spaventare i molestatori e denunciarli pubblicamente. E'in Giappone per Digi Police, che già registra cifre record di download per un'applicazione di servizio pubblico: quasi 240mila secondo la polizia di Tokyo. In crescita ogni mese. Nella capitale giapponese è comune che le donne subiscano palpeggiamenti sugli affollatissimi treni e metropolitane. E spesso le vittime sono terrorizzate, paralizzate, al punto di non riuscire a chiedere aiuto. Ora basta attivare la app per azionare un messaggio vocale che grida "Stop It!" e produce un messaggio di SOS a tutto schermo che le donne possono mostrare a chi gli sta intorno senza dover per forza dire quello che stanno subendo."In un treno affollato non c'è molto spazio, quindi ho paura, specialmente di sera", dice una studentessa 14enne. "Non credo sarei in grado di dire nulla per impedire a qualcuno di palpeggiarmi, ...

