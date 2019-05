‘Birdwatching urbano’ | sabato in Riserva Naturale dell’Acquafredda a Roma

romadailynews

(Di giovedì 23 maggio 2019)25 maggio aappuntamento alla scoperta della biodiversita’ nelladell’Acquafredda con ‘Birdwatching Urbano’, l’evento organizzato nell’ambito della manifestazione ‘Vivi il verde nel Lazio’ che si svolge per la Settimana Europea dei Parchi. L’iniziativa, organizzata con l’ausilio dei volontari della Lipu, e’ stata pensata per coinvolgere i cittadini, in particolare i piu’ giovani, che saranno accompagnati in una passeggiata naturalistica alla scoperta della biodiversita’ della. L’evento, a cura tra gli altri anche dell’Associazione Comitato Acquafredda, e’ completamente gratuito e iniziera’ alle ore 10 da via di Val Cannuta 250. L'articolo ‘Birdwatching urbano’:indell’Acquafredda aproviene ...

